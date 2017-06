Đã thả người phụ nữ bị dân bắt dí dao tra khảo

Đầu giờ chiều 24-6, người dân ở xã Nam Nghĩa và xã Nam Thái (huyện Nam Đàn, Nghệ An) phát hiện một người phụ nữ đi bộ mang theo chiếc túi nhựa có đựng một số quần áo trẻ em. Người dân đã hô hoán cho rằng người này đi bắt cóc trẻ em mang sang Trung Quốc bán nên đã bắt giữ và tra hỏi.



Rất đông người dân vay bắt người phụ nữ (mặc áo đỏ).

Một người đàn ông mang con dao nhọn (thường dùng chọc tiết heo) ra di vào cố người phụ nữ này và tra hỏi: "Tên gì, quê ở đâu?, bắt cóc mấy đứa trẻ rồi, có ai đi cùng, bán bao nhiêu tiền...". Một số người đòi "tự xử" người phụ nữ.



Nhiều người dân mang điện thoại ra quay và phát trực tiếp trên facebook với chú thích: "Cực nóng. Bắt cóc trẻ e trưa nay tại Nam Nghĩa, Nam Đàn, bị bắt tại trận. Dân dí dao vào cổ đối tượng khai đã bắt 9 em đưa ra cửa khẩu bán 3 em lấy nội trạng. Chủ yếu nạn nhân ở Nghệ ta. Đối tượng đã được bàn giao công an địa phương. Theo công an Nam Nghĩa, người phụ nữ tên Hương, quê ở Hải Hậu, Nam Định"... Sực việc khiến xôn xao trên cộng đồng mạng, nhiều người hoang mang, lo lắng.

Chiều 24-6, Công an xã Nam Nghĩa và Công an xã Nam Thái cho biết: Công an đã đưa người phụ nữ này về Công an xã Nam Thái để xác minh và tránh người dân "tự xử" đánh đập người phụ nữ này. Qua xác minh, người này không mang theo giấy tờ tùy thân và có biểu hiện bị bệnh thần kinh. Người này chỉ nhớ quê ở Nam Định. Kiểm tra hành lý người người phụ nữ này có mang theo một số đồ trẻ em. Nhiều người dân cũng thấy người này đi lang thang mấy hôm nay qua các xã chứ không có hành vi bắt cóc trẻ em. Sau đó công an đã chở người phụ nữ này ra quốc lộ 46 rồi bắt xe cho về quê Nam Định.





Người phụ nữ bị dí dao tra hỏi.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, không có dấu hiệu người phụ nữ này có hành vi bắt cóc trẻ em nên đã thả người phụ nữ này để bắt xe về quê.



Cán bộ Công an huyện Nam Đàn cho biết, người dân cần cảnh giác tuy nhiên khi nghi ngờ các đối tượng bắt cóc trẻ em, phạm tội thì cần chủ động báo công an nơi gần nhất. Đồng thời, người dân không được tự mang dao ra đe dọa, tra khảo, đánh đập các đối tượng khi nghi ngờ họ có hành vi phạm tội. Các trang mạng xã hội không được đăng tải các nội dung sai lệch làm quần chúng nhân dân hoang mang.