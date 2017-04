Đã tìm được tàu đâm chìm tàu cá trên biển Tiên Sa

Theo đó, ngay sau khi xảy ra việc tàu cá bị đâm chìm, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng đã thành lập tổ công tác để điều tra, truy bắt tàu gây tai nạn.



Qua công tác rà soát quản lý tàu, tổ công tác lên danh sách các tàu ra vào trước và trong ngày 8-4 trên vịnh Đà Nẵng thì phát hiện có tàu sắt mang HP4054 của công ty THHH thương mại dịch vụ Minh Nghĩa (trụ sở tại ngõ 313 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã rời Đà Nẵng. Tổ công tác đã ngay lập tức lên đường truy tìm tàu HP4054. Tàu này sau đó được phát hiện tại cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).



Bốn ngư dân thoát chết sau khi tàu chìm trên vùng biển Tiên Sa. Ảnh: LÊ PHI.

Ba người trên HP4054 gồm: Đồng Văn Cửu (là chủ tàu, quê Hải Phòng), Bùi Văn Thắng (là thuyền trưởng, ở Hải Dương) và Nguyễn Văn Vấn (ở Thanh Hóa, là nấu cơm) đã khai nhận vụ việc. Cụ thể, trước đó, HP4054 đậu ở cảng Đà Nẵng để hợp đồng hút cát nhưng do không thỏa thuận được giá nên tối 8-4 tàu về Hải Phòng. Trong quá trình ra khỏi cửa vịnh Đà Nẵng thì có va chạm tàu cá nhưng không biết tàu bị chìm.

Như đã đưa tin, khoảng 21 giờ đêm 8-4, tàu cá Qna-09191 do ông Nguyễn Hữu Mười (xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ cùng ba ngư dân khác đang trên đường vào bờ bán cá thì bị va chạm với một tàu sắt khiến tàu của ông Mười chìm. Vụ chìm tàu xảy ra gần khu vực bãi biển Tiên Sa, bốn ngư dân đã may mắn thoát chết và được cứu hộ an toàn.