Đã xác định được nguyên nhân cá chết

Cá chết ở Nghệ An là do hiệu ứng từ El Nino Sáng 2-6, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tháng 5-2016 của tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng đã phản hồi về thông tin báo chí nêu cá chết bất thường ở huyện Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) trong tháng 5-2016. Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh và Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, cá chết ở Diễn Châu chỉ có một loại là cá lù đù. Loài cá này ngư dân ven biển thường đánh bắt về làm nước mắm. Loại cá lù đù sống ven bờ, hằng năm khi thời tiết chuyển mùa từ mùa xuân sang hè cũng có hiện tượng cá chết. Tuy nhiên, năm nay cá chết nhiều hơn do hiệu ứng El Nino hoạt động mạnh hơn các năm trước. Theo Sở TN&MT, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bãi tắm Diễn Thành (huyện Diễn Châu) cho thấy các chỉ số đều nằm trong hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước. Chiều cùng ngày, trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân con cá voi khoảng 10 tấn chết dạt vào bờ biển Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) chiều 27-5, ông Nguyễn Chí Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nghệ An, cho biết hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân. “Riêng con cá voi khoảng 15 tấn mắc cạn tại bờ biển Diễn Thịnh được giải cứu đưa ra biển vào chiều 25-5, qua theo dõi thấy con cá voi này đã về với biển an toàn. Chúng tôi đã thuê cả thợ lặn quan sát con cá voi 15 tấn được giải cứu cho thấy không có hiện tượng cá voi chết, chứng tỏ con cá voi này đã sống rồi”. ĐẮC LAM