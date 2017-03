Đã xử phạt hành chính chủ quán mổ heo trong công viên

Lực lượng chức năng địa phương khi phát hiện sự việc đã không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trong công văn phản hồi gửi đến báo, Thượng tá Lê Đức Hoàn, Phó Trưởng Công an TP Tuy Hòa, cho biết đã chỉ đạo Công an phường 3 tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra do đã thiếu kiên quyết ngăn chặn và xử lý hành động trên. Công an phường 3 cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ quán vi phạm.

VIỆT HOA