"Đại bàng" trại giam giết bạn tù lĩnh án

Ngày 10-8, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hà (20 tuổi, quê Gia Lai) mức án tử hình và bị cáo Phan Minh Quân (SN 1994, ngụ Gò Vấp-TPHCM, lúc phạm tội chưa thành niên) 18 năm tù cùng về tội "giết người".



"Đại bàng" Trần Văn Hà và đàn em trước vành móng ngựa. Ảnh: Phạm Dũng



Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Trần Văn Hà bị bắt về hành vi cướp tài sản, còn Phan Minh Quân bị tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Hà được phân làm buồng trưởng buồng giam số 20 tại Nhà tạm giữ Công an quận Gò Vấp-TPHCM.Khoảng 9 giờ ngày 17-5-2011, Hà ra lệnh cho can phạm Huỳnh Tấn Phát lên ngồi giữa buồng giam trong tư thế xếp bằng và hai tay đưa ra sau.Hà hỏi Phát có ăn vụng thịt kho trong buồng giam hay không ? Phát trả lời không ăn thì bị Hà dùng chân đạp vào ngực. Sau khi đánh bạn tù, Hà tiếp tục hỏi Phát có ăn vụng thịt kho không thì Phát vẫn khẳng định không ăn.Cho rằng Phát cứng đầu, Hà ra lệnh cho đàn em là Phan Minh Quân tra hỏi và đánh Phát. Sau đó, Hà cho Quân mang hũ thịt kho để trước mặt kêu Phát ăn. Phát không ăn thì bị Hà, Quân tiếp tục đánh đập.Hoảng sợ, Phát ăn hết hũ thịt kho trong đau đớn. Sau khi ăn xong, Phát tiếp tục bị cả hai đánh đập dã man. Thấy Phát mệt, Hà cho ngồi nghỉ được ít phút rồi tiếp tục kêu xuống đánh vì tội giặt giẻ lau nhà không sạch.Sau hai trận đòn, Phát có hiện tượng co giật, nôn mửa. Chiều tối cùng ngày, Phát không thể ăn cơm mà chỉ húp canh, uống nước. Đến khuya, Phát bị tím tái và có những biểu hiện tổn thương nội tạng. Phát được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trước khi đến bệnh viện.