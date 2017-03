Đại biểu HĐND bức xúc chuyện ô nhiễm tiếng ồn tại các đám tiệc

Trong đó, việc nhiều hộ dân khi tổ chức đám tiệc, thường sử dụng loa âm thanh công suất lớn, gây ảnh hưởng sinh hoạt các hộ xung quanh đã được các đại biểu chất vấn.

Tình trạng này tại An Giang bắt đầu phổ biến mạnh từ năm 2010 đến nay nhưng vẫn chưa có hướng xử lý. Đặc biệt hơn, càng ngày các cơ sở dịch vụ càng trang bị nhiều loa công suất lớn hơn để cạnh tranh với nhau, gây bức xúc cho các hộ “không liên quan”. Từ chuyện ca hát ồn ào, gây phiền hà mà ở An Giang đã xảy ra một số vụ đâm chém, hành hung nhau. Qua đó cho thấy đây là vấn đề được cả cộng đồng quan tâm. Ngoài việc gây ồn ào, các hộ gia đình tổ chức đám tiệc còn lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông. Vấn đề này cần được phối hợp xử lý dứt điểm, trong đó chú trọng quản lý từ ngay cơ sở tổ chức dịch vụ.



Một dàn loa "đáng nể" cho bữa tiệc ở nông thôn.

Theo ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang, đây là hiện tượng văn hóa mới nảy sinh thời gian gần đây. Để xử lý vấn đề này, ngành đã chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin ở tất cả huyện, thị xã, thành phố mời các cá nhân, chủ cơ sở dịch vụ cho thuê âm thanh phục vụ đám tiệc thực hiện cam kết giờ giấc hoạt động và tiếng ồn âm thanh theo đúng thời gian quy định, không phát ra âm thanh vượt mức cho phép.

Theo ông Lên, thời gian tới sẽ chấn chỉnh mạnh tay hơn đối với tình trạng này. “Chúng tôi cũng đã chỉ đạo phòng văn hóa các huyện thị chủ động phối hợp với Phòng TN&MT để tham mưu UBND cấp huyện rà soát, chấn chỉnh, xử l‎ý vi phạm. Sở VH-TT&DL cũng đang hoàn chỉnh dự thảo quy định về biểu diễn quần chúng ở các đám tiệc, nhà riêng có lượng âm thanh vượt quá mức, ảnh hưởng đến khu vực liền kề” - ông Lên nói.