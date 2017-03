Dài cổ chờ tiền bồi thường

Hàng chục hộ dân ở ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai) phản ánh: Dự án Khu công nghiệp (KCN) An Phước có tổng diện tích 201 ha nhưng chỉ mới giải tỏa được khoảng 1/3 thì “treo” từ nhiều năm nay. Do vậy, nhiều hộ dân có nhà, đất trong dự án phải sống khổ sống sở chờ giải quyết tiền bồi thường gần 10 năm nay.

Mòn mỏi đợi chờ

Theo người dân, KCN An Phước được triển khai từ năm 2001 do Công ty TNHH Minh Hiệp làm chủ đầu tư. Do công ty này không đủ năng lực tài chính nên đến năm 2009, UBND tỉnh Đồng Nai đã thu hồi và chuyển giao dự án cho Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư. Tháng 9-2010, Hội đồng bồi thường huyện và Công ty Tín Nghĩa đã kiểm tra, đo đạc lại hiện trạng đất và bổ sung các giấy tờ liên quan đến việc bồi thường. Sau đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lên danh sách tổng hợp bồi thường toàn dự án cho dân. Một số hộ đã nhận đủ tiền, đã giao đất và đi nơi khác sinh sống nhưng vẫn còn nhiều hộ phải ở lại vì chưa được giải quyết bồi thường.

Ông Trần Viết Trọng kể gia đình ông có mảnh vườn trồng cây ăn trái hơn 42.000 m2, được huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tháng 8-2002, ông nhận được quyết định một phần khu vườn (diện tích hơn 21.000 m2) nằm trong quy hoạch KCN An Phước. Đại diện ban quản lý (BQL) dự án cũng đã gặp ông làm biên bản thỏa thuận bồi thường với số tiền hơn 4 tỉ đồng và hứa khoảng 10 ngày sau ông sẽ nhận được tiền. “Nhưng tôi chờ mấy tháng nay vẫn không thấy. Tôi đến Ban bồi thường huyện hỏi thì nơi đây nói “chờ Công ty Tín Nghĩa”; đến BQL dự án thì được trả lời “chờ quyết định của UBND huyện”. Tôi gửi đơn đến Tín Nghĩa nhưng đến nay vẫn không nhận được phản hồi. Qua 11 năm quy hoạch “treo”, chúng tôi luôn sống trong sự chờ đợi, tiền bồi thường chưa thấy, đi không được, ở không yên, cuộc sống lúc nào cũng căng thẳng. Trong khi đó, các cơ quan cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau mà không chịu giải thích rõ ràng” - ông Trọng bức xúc.

Tương tự, hộ ông Nguyễn Như Gương có hơn 24.000 m2 nằm trong dự án. Năm 2003, ông Gương cùng nhiều hộ dân khác nhận thông báo của UBND huyện yêu cầu phải giữ nguyên hiện trạng, không được xây dựng công trình, không trồng các loài cây lâu năm… Năm 2011, ông Gương nhận được bảng áp giá bồi thường nhưng số liệu diện tích đất bị sai (chỉ còn hơn 23.000 m2) dẫn đến số tiền bồi thường thấp. Ông đã khiếu nại nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Hay như hộ ông Nguyễn Chí Phi có nhà, đất (gần 13.000 m2) nằm trong dự án, đã nhận được bảng áp giá bồi thường (với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng) nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.

Đổ qua đá lại, dân chịu thiệt

Ông Vũ Văn Luyến, Giám đốc BQL dự án KCN An phước (thuộc Tổng Công ty Tín Nghĩa), giải thích: Tổng Công ty Tín Nghĩa mới tiếp nhận dự án KCN An Phước từ năm 2009 và việc triển khai dự án phải qua từng bước một chứ không thể ồ ạt. Đối với những trường hợp công ty đã lấy đất thì đã giao đủ tiền cho dân. Phần đất đó, BQL dự án hiện đang quản lý. Còn phần đất chưa giải quyết thì bà con vẫn đang sử dụng và canh tác bình thường. “Sở dĩ phần đất còn lại nằm trong dự án chưa thể giải quyết bồi thường cho dân vì công tác bồi thường hiện nay vẫn chưa xong và UBND huyện vẫn đang làm. Sắp tới, bà con sẽ nhận được tiền bồi thường thôi nhưng phải chờ thủ tục công tác bồi thường ở bên huyện làm xong. Chủ đầu tư cũng đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhưng về thời gian cụ thể thì không trả lời được…” - ông Luyến nói.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Long Thành, cho biết: “Đến nay, chủ đầu tư chưa lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xin giao đất, thuê đất đối với phần diện tích đất bị thu hồi nằm trong dự án. Vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện không có căn cứ lập thủ tục báo cáo Phòng TN&MT kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện ban hành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Qua đơn người dân gửi và thông tin của báo thì chúng tôi sẽ tập hợp lại làm văn bản gửi lên UBND tỉnh xem xét chỉ đạo”.

Xem ra bóng đổ thầy, thầy đổ bóng, người dân còn phải dài cổ đợi chờ.

THÀNH NHÂN