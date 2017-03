Đại diện vắng mặt khi người bị hại chưa đồng ý

Theo cáo trạng, người bị hại nợ tiền mua cá tra của con trai bị cáo hơn 1,2 tỉ đồng. Ngày 18-4-2011, con bị cáo đến nhà người bị hại yêu cầu sang nhà con bị cáo ở quận Thốt Nốt (Cần Thơ) để trả nợ.

Trưa cùng ngày, người bị hại đi ô tô cùng nhân viên đến nhà con của bị cáo. Bị cáo hăm dọa không trả nợ thì không cho về, hoặc người bị hại giao xe cấn trừ nợ, hoặc kêu người nhà mang tiền qua trả nợ thì mới cho về.

Tối cùng ngày, công an phường cùng công an quận đã đến lập biên bản và giải thích rõ hành vi của bị cáo là trái pháp luật nhưng bị cáo cương quyết giữ xe và yêu cầu công an ra về để tự giải quyết. Sau đó bị cáo giao cho con rể liên hệ bán xe được 400 triệu đồng.

NHẪN NAM