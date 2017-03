Đại diện VKS đề nghị án treo cho nguyên đồng nghiệp của mình

Ngoài kiểm sát viên VKSND TP Vị Thanh giữ quyền công tố tại tòa, đương kim viện trưởng viện này cũng ra tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tại tòa, bị cáo Tùng thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai báo thành khẩn và xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, bị cáo nói mình không có ý đồ vụ lợi cá nhân trong việc làm sai này. Ông Nguyễn Đồng Khởi, Viện trưởng VKSND TP Vị Thanh, cũng xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tòa xử nguyên đồng nghiệp mình 36 tháng tù treo vì cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Tòa tuyên bố nghị án và thông báo 8 giờ sáng 25-4 sẽ tuyên án.

Theo hồ sơ, cuối năm 2010, công an bắt Nguyễn Thị Hiền và chín người khác về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, công an khám xét, thu giữ một số tài sản không rõ nguồn gốc của Hiền gồm vàng trắng, vàng SJC, USD… trị giá gần 310 triệu đồng. Sau khi có kết luận điều tra, công an chuyển hồ sơ đề nghị VKS truy tố 10 bị can và đề nghị tịch thu sung công quỹ đối với số tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp trên.

Kiểm sát viên Tùng (được phân công kiểm sát điều tra vụ án này) không yêu cầu công an xác minh vật chứng là tài sản thu giữ của bị can Hiền mà tự mình lập biên bản, xác định thông tin về tài sản. Bà Tùng đến văn phòng của luật sư bào chữa cho bị can Hiền giả mạo hai biên bản lấy lời khai nhân chứng để hợp pháp số tài sản thu giữ rồi đưa vào hồ sơ. Có các biên bản giả mạo, bà Tùng đề xuất cho viện trưởng trả lại tài sản có nguồn gốc bất chính cho bị can Hiền. Ngoài ra, bà Tùng còn đề xuất cho tại ngoại nhiều bị can sai luật, chuyển khung hình phạt “có vấn đề”…

Liên quan đến vụ này, viện trưởng VKSND TP Vị Thanh bị kỷ luật khiển trách về mặt đảng và chính quyền.

