Đại gia bị tống tiền 10 tỷ đồng

Ngày 17/11, thủ phạm tống tiền Nguyễn Đình Tuấn (18 tuổi, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã bị TAND tỉnh xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản, sử dụng vật liệu nổ trái phép.Cáo trạng xác định, tháng 9/2008, Tuấn chuyển từ quê về học ở trường THPT Dân tộc Nội trú Nghệ An, thành phố Vinh. Ham chơi bời, cậu học sinh lớp 11 nảy sinh ý định tống tiền một đại gia đứng đầu công ty chuyên về khai thác mỏ trên đường Hà Huy Tập.



Tuấn viết bức thư nặc danh đầu tiên với mục đích "thăm dò phản ứng" của gia đình người đàn ông này. Cậu ta yêu cầu vị giám đốc phải đặt mìn phá hủy toàn bộ dãy lớp học của trường nếu không sẽ "lấy đi mạng sống của bất kỳ ai trong gia đình”.Một tháng sau, trong thư thứ hai cậu học trò lộ rõ mưu đồ tống tiền, hăm dọa vị giám đốc muốn "giữ lấy thân" phải mang 500 triệu đồng đến một cánh đồng...



Theo cảnh sát, đến đầu năm 2009 Tuấn đã chuyển tổng cộng 4 lá thư tới gia đình doanh nhân này. Trong đó, mức tiền được nâng lên tới 10 tỷ đồng.Không đạt được mục tiêu, Tuấn gây sức ép bằng việc gây nổ tại trụ sở công ty của ông. Cậu ta về quê kiếm 3 kíp mìn và một đoạn dây cháy chậm mang xuống thành phố Vinh. Đêm 15/2/2009, Tuấn gài vật gây nổ ở cổng công ty rồi kích hoạt...



Cảnh sát cho biết, sau khi nhận thư tống tiền đầu tiên, gia đình vị đại gia đã lắp camera ở cổng nhà, nên hành tung của Tuấn đã bị ghi hình. Một ngày sau khi vụ nổ xảy ra, cậu học sinh bị bắt.Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai có một nhóm người đi ôtô đen, mặc đồ áo đen khống chế, buộc anh ta làm tất cả những việc trên... Tuy nhiên, với bằng chứng thu thập được, cơ quan chức năng xác định lời khai này là không có cơ sở.



Tại phiên tòa sáng nay, cho rằng thủ phạm chưa thực hiện được hành vi tống tiền, gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt... TAND tỉnh Nghệ An chấp thuận quan điểm của VKS nên chỉ tuyên phạt Tuấn 6 năm 6 tháng tù.





Theo Hà Nguyên Khoa (VNE)