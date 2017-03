“Đại gia đi trộm” kháng cáo quyết định đình chỉ vụ án

Trong đơn, ông Tường yêu cầu cấp phúc thẩm sửa quyết định đình chỉ vụ án với lý do “hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự” theo khoản 5 Điều 107 BLTTHS thành “không có sự việc phạm tội” theo khoản 1 Điều 107 BLTTHS. Ông Tường khẳng định mình không phạm tội. Gần hai năm qua, ông đã bị thiệt hại rất lớn do bị bắt giam oan, trở thành bị can của một vụ án mà ông không hề biết. “Hoạt động kinh doanh của tôi bị ảnh hưởng trầm trọng, thiệt hại rất lớn, uy tín, danh dự không còn gì” - ông Tường nói.

TẤN LỘC