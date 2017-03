Đại gia Trung Quốc mua 100 ha đất Bình Thuận: Tôi không hiểu luật VN, bị "cò" nó xúi!

Không có chuyện “ký lùi” Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ảnh, ngày 29-12-2011, ông Phạm Phú Thạnh ký hợp đồng chuyển nhượng diện tích 1,4 ha đất lúa cho ông Zhong. Hợp đồng yêu cầu ông Thạnh phải có trách nhiệm chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích đã được UBND huyện Hàm Thuận Bắc ra quyết định trước đó ba ngày. Từ thông tin này, nhiều người đặt nghi vấn phải chăng ông Thạnh đã “nhờ” cán bộ huyện “ký lùi” để ông Zhong giấu chuyện đầu tư chui. Ngày 12-7, tin từ UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho biết từ ngày 8-12-2011, ông Thạnh đã có trình bày về tình tiết này. Theo đó, tháng 2-2011, ông Thạnh có xin chuyển một phần diện tích trên sang đất ở nông thôn nhưng Phòng TN&MT huyện Hàm Thuận Bắc trả lời không được phép vì không phù hợp. Do đó đến ngày 8-12-2011, ông Thạnh gửi cam kết xin chuyển diện tích đất trên sang đất sản xuất kinh doanh để ông mở cơ sở kinh doanh cơ giới phục vụ nông nghiệp. Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, huyện không hề biết là khi được chuyển mục đích sử dụng đất, ông Thạnh đã không giữ đúng cam kết và sang nhượng lại cho người nước ngoài. Đối với việc thay đổi thành viên góp vốn, đưa hai người Trung Quốc vào chiếm 90% vốn của Công ty Nguyên Long Sơn, ông Lương Văn Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, đã có công văn nói việc đăng ký này hợp lệ vì cơ quan đăng ký không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp xảy ra trước và sau khi đăng ký doanh nghiệp. Cùng trong diễn biến này, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Hàm Thuận Bắc làm rõ việc sang nhượng 160 ha đất tại Hàm Chính, việc chuyển đổi từ đất lúa sang đất kinh doanh tại Hàm Đức và chuyển nhượng cho người nước ngoài. Thời hạn báo cáo chậm nhất trước ngày 19-7. ______________________________________ Sự việc đầu tư chui, sang nhượng đất cho người nước ngoài trái pháp luật được phát hiện khi vào tháng 4-2012, Công ty TNHH Nguyên Long Sơn (do ông Zhong Heng Shan, quốc tịch Trung Quốc, làm giám đốc) có văn bản đề nghị tỉnh Bình Thuận can thiệp và cho phép công ty trồng thanh long và xây nhà xưởng ở tỉnh này. Trước đó, cuối năm 2011, ông Zhong thông qua ông Phạm Phú Thạnh đã mua gom hơn 100 ha đất nông nghiệp tại huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Ông Thạnh đã làm hợp đồng sang nhượng số đất này cho ông Zhong với số tiền 13,5 tỉ đồng. Điều kiện hợp đồng là ông Thạnh phải chuyển mục đích một phần sang đất kinh doanh. Sau đó, ông Thạnh đứng ra thành lập Công ty TNHH Long Nguyên Sơn do mình làm giám đốc với vốn điều lệ 90 tỉ đồng. Hai tháng sau, công ty này đã đăng ký thay đổi thành viên, đưa hai thành viên quốc tịch Trung Quốc vào, vốn của ông Zhong Heng Shan chiếm 60% vốn điều lệ và ông Zhong chính thức làm giám đốc công ty.