Đại lộ Đông Tây: Thi công có vấn đề

Thời gian qua, trên đại lộ Đông Tây xuất hiện tình trạng lún nứt tại đoạn gần ngã tư Lương Định Của (quận 2, TP.HCM). Những vết lún hằn xuống mặt đường 10-20 cm, rộng khoảng 50 cm và dài gần 1 km. Tại vị trí cách giao lộ đường nối cầu Thủ Thiêm - đại lộ Đông Tây khoảng 100 m về hướng trạm thu phí (chưa đưa vào khai thác), mặt đường chính cũng bị võng một đoạn dài 50 m, rộng 7 m.

Chưa sử dụng đã lộ khiếm khuyết

Không những vậy, tại một số vị trí cách nút giao liên tỉnh lộ 25B - đại lộ Đông Tây khoảng 600 m về phía xa lộ Hà Nội (đoạn chưa đưa vào khai thác) và cách giao lộ Lương Định Của - đại lộ Đông Tây 400 m (đoạn đã đưa vào khai thác), bê tông mặt đường còn bị nứt trầm trọng. Các vết nứt sâu khoảng 5-7 cm, băng ngang toàn bộ mặt đường rộng 14 làn xe. Theo ghi nhận, phía dưới các vị trí xuất hiện vết nứt đều được lắp đặt hệ thống cống hộp thoát nước thay cho các con rạch trước đây.

Vết nứt cắt ngang đại lộ Đông Tây. Ảnh: MP

Các vị trí bị lún, nứt nêu trên là một phần của hạng mục đường mới phía Thủ Thiêm, bắt đầu từ hầm Thủ Thiêm đến nút giao Cát Lái thuộc dự án đại lộ Đông Tây do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông - đô thị TP (gọi tắt là ban quản lý) làm chủ đầu tư. Trong ngày 31-5, chúng tôi đã nhiều lần điện thoại cho ông Lương Minh Phúc, Giám đốc ban quản lý, để tìm hiểu nguyên nhân nhưng không nhận được phản hồi.

Về nguyên nhân sự cố, TS Vũ Xuân Hòa, giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, nhận định có thể do việc xử lý lún chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, đại lộ Đông Tây phía quận 2 xây dựng trên vùng đất yếu, khi thi công nền đường được đắp gia tải, tạo lún cho nền đất tự nhiên khiến cả vùng bị lún. Tuy nhiên, có thể do phần cống hộp đã được gia cố ổn định nên lún không nhiều, còn một số vùng lân cận chưa được xử lý lún triệt để khiến mặt đường bị kéo xuống tạo ra các vết nứt. Ở những nơi mặt đường lún theo vệt bánh xe tải, ngoài lý do trên còn có nguyên nhân việc đầm nén mặt đường chưa chặt nên khi xe tải đi qua đã gây lún cục bộ.

“Về nguyên tắc, các tuyến đường xây trên nền đất yếu sau khi thi công xong vẫn sẽ bị lún. Nhưng hiện tượng này diễn ra từ từ trong nhiều năm chứ không nhiều như ở đại lộ Đông Tây” - ông Hòa nói.

Việc khắc phục không đơn giản

ThS Phạm Sanh, giảng viên ngành cầu đường Trường ĐH Giao thông vận tải, bổ sung: Những khiếm khuyết nêu trên chủ yếu liên quan đến chất lượng công trình. Vết nứt ngang đường có thể do trước đây tại vị trí này là mương nước nhưng không được xử lý tốt. Lỗi này liên quan đến cả đơn vị thiết kế và thi công.

Theo ông Phạm Sanh, các vết nứt ngang đường có thể chỉ cần khắc phục một lần là xử lý triệt để. Còn dạng hư hỏng “lún vệt bánh xe” là do chất lượng đầm nén nền đường chưa tốt và chất lượng hỗn hợp bê tông nhựa nóng không đạt. Để khắc phục, không những phải cào bóc toàn bộ lớp nhựa mặt đường mà còn phải đào cả nền đường để đầm nén cho đạt chất lượng. Còn nếu chỉ bù lún thì lún sẽ tiếp tục xuất hiện (trên thực tế đoạn vừa được bù lún đã bị lún tiếp - PV).

Liên quan đến hiệu quả của công nghệ bấc thấm ngang, ông Sanh cho rằng đây là công nghệ mới được phía Nhật áp dụng vào công trình này để xử lý lún. Tuy vậy, nếu thi công ẩu thì sự cố vẫn có thể xảy ra. “Mặc dù khu vực phát sinh sự cố là vùng đất yếu nhưng tôi đánh giá chủ yếu là do khâu thi công có vấn đề. Mà dù nguyên nhân nào đi nữa thì sự cố này cũng nói lên chất lượng công trình không đạt, việc thi công và nghiệm thu đều chưa ổn. Trách nhiệm ở đây không chỉ của nhà thầu, tư vấn giám sát mà còn của chủ đầu tư nữa” - ông Sanh nói.

MINH PHONG