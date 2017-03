Đại sứ Mỹ: TPP mở ra thị trường lớn cho nông dân Việt Nam

Quy tắc trình tự của TPP không chỉ là những khẩu hiệu. Đó là lao động trình độ cao, tiêu chuẩn về môi trường, vệ sinh các vấn đề kiểm dịch động vật và công nghệ sinh học mang lại cả thách thức và cơ hội cho người sản xuất nông nghiệp không chỉ có Việt Nam mà còn 11 quốc gia còn lại. Tuy nhiên, đối với Việt Nam nếu có một sự quy hoạch đầu tư, những cơ hội lớn hơn nhiều so với thách thức, đó chính là lý do tại sao 12 quốc gia đã đi đến một thỏa thuận mang tính đột phá, mang tầm thế giới. Việt Nam có một tiềm năng to lớn đối với việc sử dụng TPP để hội nhập ngành nông nghiệp vào kinh tế toàn cầu.



TPP sẽ mang đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam tiếp cận khoảng 10% dân số thế giới và nhập khẩu khoảng 26% các sản phẩm lương thực phẩm trên toàn thế giới năm 2014. Nhắc lại một chút, các nhà phê bình ở ba nước thành viên NAFTA (Hoa Kỳ, Canada, Mexico) trước đây đã bày tỏ lo ngại về việc thay đổi trong nông nghiệp sẽ làm tổn hại đến những người nông dân của mình, đặc biệt là sản xuất quy mô nhỏ nhưng trong thực tế hiệp định này đã tạo ra những thị trường lớn hơn. Tương tự trong thương mại giữa Việt Nam và các đối tác TPP. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ngài Ted Osius