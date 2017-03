Đại tướng Trần Đại Quang: "Lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng với cán bộ công an"

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)







Kết quả thực hiện Cuộc vận động và Khẩu hiệu hành động đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trật tự, kỷ cương ngày càng được siết chặt; tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác được nâng lên.Tuy nhiên, kế hoạch thực hiện Cuộc vận động và Khẩu hiệu hành động ở một số đơn vị còn chung chung, chưa thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện. Việc tuyên truyền cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng còn hạn chế. Còn nhiều cán bộ, chiến sỹ vi phạm điều lệnh.





Tình trạng hách dịch, lạm quyền, ứng xử thiếu văn hóa của một số cán bộ, chiến sỹ vẫn còn xảy ra. Một số cán bộ, chiến sỹ vi phạm pháp luật phải truy cứu trách nhiệm hình sự, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, chiến công của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong 03 năm thực hiện Cuộc vận động, Đại tướng Trần Đại Quang cũng nêu rõ: Việc siết chặt kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc chính quy, nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đối với cán bộ, chiến sỹ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác nhằm kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ và trong việc thực hiện nghiệp vụ chuyên môn; đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12 của Bộ về “Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ."

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Bộ về tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và thực hiện “Tiêu chuẩn về đạo đức” và “Tiêu chí về văn hóa giao tiếp, ứng xử”, đơn vị, cá nhân văn hóa, nếp sống văn minh trong làm việc, quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp và nhân dân của cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi trong giải quyết các công việc đối với tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định về việc định kỳ lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công việc và tư thế, lễ tiết tác phong của cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục tổ chức các hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh của công dân; chú trọng tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân" để chủ động phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm tồn tại trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen cho 226 tập thể, 180 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động.

Theo QUANG VŨ (TTXVN/VIETNAM+)