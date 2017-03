Đại tướng Trần Đại Quang: Quyết liệt trấn áp, không để tội phạm lộng hành

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh điều này trong Hội nghị trực tuyến ngày 26-3 giữa lãnh đạo Bộ và Công an các đơn vị, địa phương tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 37/NĐ-CP về công tác bảo vệ mục tiêu...

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT vừa qua, toàn lực lượng đã điều tra, khám phá 7.442 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 10.643 đối tượng; trong đó tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 85%, góp phần làm cho tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Qua 5 năm thực hiện Nghị định 37, Bộ Công an và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ mục tiêu; tổ chức lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn 615 mục tiêu; tổ chức thực tập 5.455 lượt phương án, với 86.069 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn vũ khí, phương tiện tham gia…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững thế chủ động chiến lược, không bị động, bất ngờ; không để xảy ra khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Qua đó, tình hình tội phạm đã được kiềm chế, triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; nâng tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự cao hơn so với thời gian trước; trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực…

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, các phương án bảo đảm ANTT trên từng địa bàn; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ...

Theo đó, công an các đơn vị, địa phương làm tốt 12 vấn đề trọng tâm, đặc biệt cần chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và phản động, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước. Tiếp tục nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới và khu vực.

Đặc biệt, cần tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm; không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các chuyên án, vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy lớn; phối hợp quốc tế điều tra các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm trong người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Bình Minh (Chinhphu.vn)