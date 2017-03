Đại úy công an dùng nhục hình bị phạt cảnh cáo

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra vụ trộm xảy ra ngày 28-11-2010 tại nhà ông Võ Hà Trang, Tuấn và Nguyễn Đình Quyết đã dùng các công cụ hỗ trợ như gậy cao su, dùi cui điện đánh đập, chích điện nhiều lần vào nghi can Trần Thị Lan (người giúp việc cho gia đình ông Trang), ép bà này khai nhận hành vi trộm cắp tài sản. Do nhiều lần bị dùng nhục hình nên ngày 30-11-2010 bà Lan bị ngất xỉu tại nhà tạm giữ Công an TP Nha Trang...

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9-1, cả Tuấn và Quyết đều thừa nhận có đánh đập bà Lan nhưng một mực cho rằng không phạm tội dùng nhục hình. TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Tuấn, Quyết mỗi bị cáo chín tháng tù treo. Sau phiên tòa, bị cáo Tuấn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tuấn nhận tội dùng nhục hình, xin được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX cho rằng bị cáo Tuấn phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, khắc phục hậu quả bằng việc bồi thường 3 triệu đồng cho bà Lan, được người bị hại xin giảm án… nên tòa quyết định thay đổi hình phạt như trên.

TẤN LỘC