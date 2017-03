Đắk Lắk hạn nặng giữa mùa mưa

Trong hai tháng 6 và 7-2012, lượng mưa ở Đắk Lắk giảm hẳn so với lượng mưa trung bình thường kỳ hằng năm, gây hạn nặng. Nguyên nhân liên quan đến nạn phá rừng tại địa phương và do biến đổi khí hậu toàn cầu. Dự báo, mùa mưa năm nay sẽ kết thúc vào tháng 10-2012, sớm hơn so với mọi năm.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã có trên 24.700 ha cây trồng bị khô hạn, trong đó có 6.200 ha ngô lai, lúa nước, đậu… bị mất trắng. Diện tích bị khô hạn tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Bông, Krông Pắk, Ea Kar.

QUẢNG HA