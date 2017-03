Đắk Lắk: Kỷ luật nhiều cán bộ công an một huyện!

Đại tá Nguyễn Văn Quy – Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk công bố hình thức kỷ luật các cán bộ Công an huyện Cư Kuin tại cuộc họp báo

Theo đó, các cán bộ bị kỷ luật gồm: Đại tá Nguyễn Bường (nguyên Trưởng Công an huyện Cư Kuin, vừa được điều chuyển làm Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Thượng tá Cao Tiến Phu (phó trưởng Công an huyện Cư Kuin) hình thức kỷ luật cảnh cáo, điều động đến đơn vị công tác khác, không làm công tác điều tra. Ông Phu hiện được điều chuyển giữ chức vụ phó trưởng Phòng PC45, Công an tỉnh Đắk Lắk; Thiếu tá Võ Ngọc Quang (nguyên Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý) bị kỷ luật cách chức đội trưởng, điều về làm điều tra viên Phòng PC44 Công an tỉnh Đắk Lắk; Trung tá Ngô Xuân Thìn (Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường) bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác khác; Thượng uý Hoàng Đình Nam và Đại uý Nguyễn Hồng Quán (cùng là điều tra viên sơ cấp) bị kỷ luật khiển trách, điều động sang làm công tác khác không liên quan đến điều tra ở công an huyện.

Năm cán bộ còn lại là Thượng tá Huỳnh Thanh Hải (phó trưởng Công an huyện Cư Kuin), Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến (Đội trưởng Đội cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp), Đại uý Phạm Duy Khuê (Đội phó Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý), Thiếu uý Trần Đình Tuấn (cán bộ Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý) và Thượng uý Nguyễn Như Trung (cán bộ Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý) nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Nguyễn Bường bị cảnh cáo vì liên đới trách nhiệm cán bộ cấp dưới khi đang giữ chức Trưởng Công an huyện Cư Kuin. Ông Bường được điều chuyển công tác trong thời gian Tổ xác minh của Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ nên trước mắt sẽ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, sau này sẽ có biện pháp xử lý cụ thể; Thượng tá Cao Tiến Phu bị kỷ luật cảnh cáo vì ký nhiều quyết định điều tra sai thẩm quyền. Riêng thiếu tá Võ Ngọc Quang bị cách chức vì hành vi dùng súng hù doạ đoàn kiểm tra liên ngành và một số sai phạm khác.





Một loạt tin nhắn từ những số máy lạ gửi dọa giết người dân tố cáo và các nhà báo viết bài liên quan đến tiêu cực tại Công an huyện Cư Kuin

Về sai phạm của những cán bộ công an còn lại, Đại tá Nguyễn Văn Quy cho biết, chưa thể cung cấp nguyên nhân kỷ luật vì… “nguyên nhân quá dài” và công an tỉnh cũng chưa ra quyết định kỷ luật.



Theo Đại tá Đoàn Quốc Thư, hiện Công an tỉnh Đắk Lắk chưa chuyển hồ sơ, kết luận thanh tra Công an huyện Cư Kuin cho Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao (trước đó người dân đã gửi đơn tố cáo lên Viện KSND tối cao).