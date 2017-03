Đắk Lắk: Phát hiện chai trà Dr. Thanh có dị vật lạ

Chai trà Dr. Thanh có dị vật lạ do người dân cung cấp.

Theo phản ánh của anh NQT (trú huyện Cư M’gar), cách đây khoảng một tháng anh vào quán nước giải khát của chị Nguyễn Thị Thân (số nhà 21, đối diện Trường THPT Cư M’gar, đường Lê Quý Đôn, thuộc khối 6, thị trấn Quảng Phú) mua một chai trà Dr. Thanh để uống giải khát. Tuy nhiên, khi cầm chai nước lên anh phát hiện bên trong có vật thể lạ, nước nổi váng nhờ nhờ nên không mở nắp mà đề nghị chủ quán giữ lại bảo quản và gọi điện thoại cho nhà sản xuất yêu cầu giải thích rõ.

“Khi gọi điện vào số điện thoại in trên chai thì có người bắt máy, bảo sẽ cho người xuống kiểm tra. Từ khi tôi phản ánh, khoảng 2-3 tuần sau mới có người xuống kiểm tra. Họ xin lỗi, bảo xin lại chai nước và sẽ đền bù cho tôi một thùng Dr. Thanh khác. Tôi có nói rằng đã cho thì cho luôn 2-3 thùng chứ được một thùng ai uống ai nhịn. Người phía công ty nói tôi thông cảm, bởi tiền bỏ ra đền bù là tiền cá nhân anh ta chứ không phải tiền công ty. Tôi nghe vô lý nên không đồng ý nhận thùng trà và nói sẽ giữ lại chai nước để gửi cơ quan chức năng xử lý” - anh T. cho hay.

Chị Nguyễn Thị Thân (chủ quán nơi phát hiện chai trà có dị vật) xác nhận anh T. mua chai trà Dr. Thanh trên tại quán mình. Chai trà Dr. Thanh có dị vật trên nằm trong thùng trà chị lấy từ đại lý tạp hóa Dũng Thắm (thị trấn Quảng Phú, Cư M’gar). Theo chị Thân, quán của chị buôn bán nhỏ lẻ, chủ yếu bán nước giải khát và bút giấy cho học sinh và các thầy cô giáo ở trường học đối diện nhà. Do buôn bán nhỏ nên chị chỉ lấy mỗi lần 1-2 thùng Dr. Thanh. "Khi đưa về tôi đều cho vào tủ lạnh bảo quản, bán hết mới lấy hàng tiếp" - chị Thân cho hay.

“Hôm phát hiện chai nước có dị vật, tôi có gọi vào đường dây nóng in trên vỏ chai. Khoảng ba tuần sau, một người tên Long, bảo là người của công ty xuống kiểm tra. Họ nói rằng tôi bảo quản nước trong tủ lạnh như vậy là đúng quy trình. Người này có xin lại chai nước, tôi điện hỏi ý kiến anh T. nhưng anh không đồng ý nên tôi giữ lại” - chị Thân giải thích.



Chai trà Dr. Thanh có dị vật (vòng tròn đỏ) do người dân cung cấp.

Kiểm tra chai nước do người dân cung cấp thì thấy chai trà Dr. Thanh nắp còn nguyên vẹn chưa bị khui mở. Bên trong chai có một vật thể màu trắng và nước vón cục màu trắng đục nổi bồng bềnh bên trong chai. Theo thông tin in trên vỏ chai, chai trà sản xuất ngày 15-5-2015 và hạn sử dụng đến 15-5-2016. Sản phẩm được sản xuất và đóng chai tại: Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát, trụ sở tại 219 đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với ông Trương Văn Nhương - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, ông cho biết bước đầu đã cử cán bộ xuống nắm bắt thông tin theo phản ánh của người dân. Cũng theo ông Nhương, nếu người dân có đơn phản ánh sự việc và gửi chai nước có vật thể lạ lên, chi cục sẽ xem xét cho thành lập đoàn đi kiểm tra để làm rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nếu phát hiện có sai phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.