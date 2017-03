Đắk Lắk với cuộc chiến ngăn chặn "cái chết trắng"

Vô tư trồng, mua bán "cái chết trắng"

Cuối năm 2011, dư luận ở Đắk Lắk vẫn chưa hết chấn động việc phát hiện 3 vụ người dân ngang nhiên trồng cần sa trái phép trong vườn nhà ngay giữa lòng TP Buôn Ma Thuột, thì những tháng đầu năm 2012, lực lượng chức năng lại phát hiện thêm 3 vụ trồng cây cần sa trong rẫy cà phê tại địa bàn hai huyện Ma Đrắk và Ea Kar với tổng diện tích trên 2 héc ta, tiêu hủy hàng ngàn cây cần sa các loại. Cùng với đó là hàng loạt các đối tượng nguy hiểm, mua bán ma túy có tổ chức đến từ các tỉnh khác bị lực lượng Công an bắt giữ vì có liên quan đến ma túy.

Ngoài những vụ mua bán nhỏ lẻ, cá nhân thì thời gian qua cũng đã xuất hiện nhiều vụ mua bán có tổ chức, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau. Đầu năm 2012, việc lực lượng Công an triệt phá đường dây mua bán chất ma túy do đối tượng Hoàng Thị Hương (42 tuổi, trú tại thôn 5, xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo) cầm đầu cho thấy, tính chất phức tạp của việc mua bán ma túy đang len lỏi vào từng hang cùng, ngõ hẻm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo lời khai của Hương, Hương đã thông qua người chị họ là Lê Thị Sen (40 tuổi, trú tại thôn Cầu Hạ B, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng) móc nối với Phạm Văn Hoan (28 tuổi, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) mua heroin từ Hải Phòng đem vào Đắk Lắk bán kiếm lời. Ngày 15/2/2012, Hoan đem 1 cây heroin vào bán cho Hương với giá 35 triệu đồng. Sau khi bán gần hết cây heroin, Hương lại điện thoại cho Hoan lấy thêm hàng vào bán. Ngày 3/3, Hoan mang tiếp 1 cây heroin (khoảng 32,7187 gam) vào Đắk Lắk để bán lại cho Hương, khi vừa đến địa bàn huyện Ea Hleo thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Qua đấu tranh, hai đối tượng Hương và Sen cũng lần lượt phải tra tay vào còng. Qua những vụ việc điển hình trên cho thấy, tội phạm ma túy ở Đắk Lắk đang ngấm ngầm len lỏi vào cả những ngõ ngách, đời sống của người dân nông thôn.

Báo động

Thượng tá Nguyễn Văn Hội - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết: "Không chỉ gia tăng về số lượng, chủng loại mà hiện nay thủ đoạn của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi. Đã có trường hợp các đối tượng mua bán bằng hình thức gửi kèm hàng qua đường bưu điện, gửi ma túy trà trộn với hàng hóa theo xe khách, trao nhận hàng bằng hộp thư kín chứ không trực tiếp gặp nhau... gây khó khăn cho công tác điều tra, theo dõi. Nóng bỏng nhất là việc các con nghiện thường lợi dụng các khu vực thưa vắng dân cư như rẫy cà phê, đồi thông, các hẻm đường vắng, nghĩa trang thành phố... để vào sử dụng chất ma túy. Điều đáng lo ngại nhất là số người nghiện đang ngày càng trẻ hóa, trong đó có nhiều thiếu niên, học sinh, sinh viên…".

Đáng báo động là gần đây, tại Đắk Lắk đã xuất hiện một số chất ma túy mới như: Ketamine, Para - Methoxe - Methamphetamine… và việc xuất hiện ngày càng trẻ hóa tội phạm liên quan đến ma túy. Điển hình là băng nhóm trộm cắp, cướp giật gồm 4 đối tượng nghiện hút là Nguyễn Lâm (24 tuổi), Trần Ngọc Lâm (31 tuổi), Hoàng Văn Lực (25 tuổi) và Trần Chung (20 tuổi, cùng trú TP Buôn Ma Thuột). Để có tiền "phê", cả nhóm 8X này đã rủ nhau gây ra 15 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột và các xã lân cận với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Mới đây, vào ngày 5/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng 8X là Lưu Văn Hạnh (24 tuổi, trú thôn 3, xã EaHeo, huyện Ea Hleo) và Nguyễn Văn Tiệp (24 tuổi, thôn Lộc Yên, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) đang tổ chức bán ma túy cho các con nghiện. Tang vật thu giữ gồm 9 gói nilon (khoảng 30g) bên trong chứa chất ma túy.

Hai đối tượng khai nhận, vào ngày 2/6, Tiệp đón xe khách từ Đắk Lắk về huyện Quế Phong (Nghệ An) nhờ một người đàn ông dân tộc H'Mông (không rõ lai lịch) tìm chỗ mua ma túy. Sau khi mua được 1 gói heroin với giá 15 triệu đồng, Tiệp đón xe khách vào huyện Ea Hleo, đem gói heroin đến nhà Hạnh phân ra thành 9 gói nhỏ mang bán lại cho các con nghiện trên địa bàn huyện để kiếm lời.

Theo Đại tá Đoàn Quốc Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định: "Trong tổng số các loại tội phạm bị bắt và xử lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thì có hơn 30% đối tượng liên quan đến ma túy. Thế nên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và các đơn vị liên quan, rất cần sự chung sức, nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân để đẩy lùi tệ nạn ma túy đang từng ngày gieo rắc thảm họa cho xã hội".



Theo Văn Thành (CAND)