Đâm bạn học chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Sĩ và Trần Lê Duy Thịnh là học sinh lớp 10A4 Trường THPT Thanh Bình, Q.Tân Bình. Trong quá trình học chung, Thịnh nghe nói Sĩ kêu mấy bạn trong lớp không chơi với mình. Không biết sự việc đúng sai thế nào nhưng Thịnh rất bực tức, đe dọa sẽ đánh Sĩ.Biết việc này nhưng Sĩ không gặp Thịnh giải thích mà tìm cách trách mặt. Trước ngày xảy ra sự việc đánh nhau, Sĩ nghe một số bạn bè dặn nên cẩn thận vì Thịnh hăm he sẽ đánh Sĩ. Lo sợ bị đánh, Sĩ chuẩn bị sẵn dao mang theo.Sáng 24.12.2011, khi thấy Sĩ đi từ căn tin của trường lên lớp, Thịnh cầm ghế nhựa chạy theo đánh Sĩ dẫn đến xô xát. Tức giận, Sĩ rút con dao mang theo trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Thịnh.Nhiều học sinh trong trường thấy vậy vào can ngăn thì hai bên dừng lại. Sĩ bỏ dao ở chân cầu thang rồi đi lên lớp, còn Thịnh được đưa đi cấp cứu. Thịnh bị thương tật 47%.Hai ngày sau, gia đình của Thịnh làm đơn tố cáo lên công an, đề nghị xử lý hình sự. Tại phiên xử, bị hại Thịnh xin giảm án cho bị cáo.Theo hội đồng xét xử, dù bị hại có lỗi đánh Sĩ trước, tuy nhiên, Sĩ không bỏ chạy mà ngay lập tức dùng dao cố ý đâm bị hại nhiều nhát, vì vậy cần thiết phải tăng án để nghiêm trị hành vi coi thường pháp luật.