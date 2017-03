Đảm bảo an ninh hàng không là nhiệm vụ hàng đầu

Ngày 5-12, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đi kiểm tra và làm việc với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại qua đường hàng không.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng việc tăng trưởng cao trong khi hạ tầng chưa đáp ứng được đã và đang là thách thức lớn cho công tác an ninh, an toàn hàng không. Dù vậy, ngành hàng không không đánh đổi an ninh, an toàn hàng không cho sự phát triển.



Phó Thủ tướng kiểm tra tại nhà ga T2, Nội Bài. Ảnh: V.LONG

“Các cơ quan chức năng tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu, yếu tố sống còn đối với sự phát triển bền vững của ngành hàng không, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, gắn liền với quốc phòng an ninh quốc gia…” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước đó, ông Vũ Thế Phiệt, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết trong 11 tháng đầu năm 2016, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng đã phát hiện, ngăn chặn và bàn giao cho cơ quan chức năng 58 vụ việc vi phạm các quy định về an ninh hàng không. Với thời gian trên, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng đã phát hiện 190 vụ vi phạm hành chính về buôn lậu, gian lận thương mại trị giá 4,7 tỉ đồng, trong đó đã khởi tố một vụ án.