Đảm bảo an ninh hàng không trong Đại hội Đảng

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam tổ chức quán triệt cán bộ, nhân viên trong đơn vị duy trì kỷ luật lao động, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; có thái độ văn minh, lịch sự khi tiếp xúc với hành khách, thể hiện tinh thần “4 xin” và “4 luôn”.

Duy trì nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực nghiệp vụ, nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh. Rà soát các trang thiết bị, máy móc đảm bảo sẵn sàng phục vụ hành khách; có kế hoạch sử dụng các quầy làm thủ tục, cửa ra tàu bay, băng chuyền hành lý hợp lý, tránh việc ùn tắc trong những thời điểm lượng khách tăng cao.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị khi có các trường hợp trễ chuyến, hủy chuyến phải phối hợp với các hãng hàng không thông tin, giải thích cho hành khách, không để tình trạng hành khách gây rối tại cảng hàng không, sân bay. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát (qua hệ thống camera và bằng con người) tại các khu vực phục vụ hành khách, phân loại hàng hóa, hành lý để bảo đảm an ninh chống trộm cắp hành lý, hàng hóa.

Các cảng hàng không tăng cường công tác giám sát dịch vụ taxi, yêu cầu các doanh nghiệp khai thác dịch vụ vận tải bố trí đủ số lượng phương tiện phục vụ hành khách, không để tài xế taxi lợi dụng thời gian cao điểm để tăng giá bất hợp lý. Đồng thời kiểm soát các kênh phân phối và có các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong việc bán vé, đặt giữ chỗ.

Ngoài ra, Bộ GTVT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ hàng không tại các cảng hàng không, sân bay. Chỉ đạo các cảng vụ hàng không duy trì chế độ trực 24/24 giờ để bảo đảm thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và các dịch vụ tại các cảng hàng không, sân bay đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.