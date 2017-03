Đảm bảo an toàn giao thông trong kỳ thi ĐH

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Đinh La Thăng đã yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Ban An toàn giao thông các tỉnh, TP tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, các sở GTVT tăng cường bảo đảm trật tự và an toàn tại khu vực nhà ga, bến xe và trên các phương tiện; yêu cầu các doanh nghiệp vận tải hành khách bổ sung thêm phương tiện, tăng thêm chuyến, nối thêm toa để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ thi. Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương xây dựng các phương án phân luồng giao thông, bố trí đủ lực lượng ứng trực tại những khu vực giao thông phức tạp để có biện pháp điều tiết, kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài trước và trong các ngày thi, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, đặc biệt ở các đô thị lớn. AX