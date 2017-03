Đâm cả nhà thẩm phán, lãnh 20 năm tù

Sáng 16-9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long) vụ bị cáo Nguyễn Đình Châu Đức Tài đột nhập vào nhà Thẩm phán Hồ Thanh Hồng (TAND TP Vĩnh Long) giết người, cướp tài sản... Tòa đã tuyên phạt bị cáo tổng cộng 20 năm tù.

Đâm người, cướp của

Theo cáo trạng, ngày 12-4, sau khi hỏi xin mẹ 5 triệu đồng để mua xe và làm vốn buôn bán nhưng mẹ không có tiền (gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của xã), Tài đã nảy sinh ý định xấu. Tối đó, Tài mặc đồ đen, đeo khẩu trang và thủ theo một con dao bấm đột nhập vào nhà ông Hồng lấy trộm vì nghĩ nhà này nhiều tài sản. Vào nhà, Tài mở các tủ từ tầng một xuống tầng trệt tìm nhưng không thấy vật gì quý giá. Tài đến bộ ghế salon đặt ở phòng khách tầng trệt nằm chờ thời cơ đột nhập vào các phòng riêng. Trong lúc chờ, Tài còn mở tủ lạnh lấy thức ăn và ngủ được một giấc đến 5 giờ sáng hôm sau.

Tài vừa tỉnh dậy thì bị mẹ vợ ông Hồng phát hiện. Ngay lập tức, Tài rút dao đâm nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, ông Hồng cùng vợ chạy xuống. Tài quay sang tấn công vợ chồng ông Hồng. Sau một lúc chống trả, ông Hồng bị Tài khống chế, buộc ông giao cái ví trong đó có 1,8 triệu đồng, thẻ ATM và chiếc nhẫn ông đeo trên tay (trị giá trên 6 triệu đồng). Lúc này, vợ và mẹ vợ ông Hồng nhanh trí chạy thoát sang phòng bên tri hô và điện thoại báo công an.

Nghe tin, người dân trong khu vực đứng phía ngoài căn nhà vây bắt rất đông. Tài đã dùng dao khống chế ông Hồng dẫn xuống tầng trệt buộc mở cửa, nổ máy xe và kêu người dân vây bắt tránh ra để cho Tài tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an kịp thời tiếp cận, yêu cầu Tài đầu hàng. Thấy không thể thoát, Tài đã buông dao...

Theo kết quả giám định, ông Hồng, mẹ vợ và vợ ông lần lượt bị thương tật 20%, 14% và 2%.

Bị cáo Tài cúi đầu hối hận trước lỗi lầm. Ảnh: NH

Thức tỉnh kịp thời, được giảm nhẹ

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Tài thừa nhận hành vi phạm tội. Tài xin gia đình người bị hại hãy tha thứ cho bị cáo, chỉ vì nông nổi đã gây ra lỗi lầm khiến người đời lên án. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt vì có tiền sử bệnh động kinh và để bị cáo sớm có ngày trở về lo cho gia đình, chăm lo lao động để có tiền bồi thường cho người bị hại.

Trong phần luận tội, công tố viên cho biết theo biên bản giám định pháp y tâm thần, bị cáo bị bệnh động kinh có biến đổi nhân cách. Tuy nhiên, bị cáo gây án ngoài cơn nên vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả cho phía gia đình người bị hại; bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội chưa đạt, bị bệnh, gia đình thuộc diện khó khăn nên đề nghị phạt Tài 13-15 năm tù về tội giết người, 4-6 năm tù về tội cướp tài sản...

HĐXX nhận định bị cáo một lúc phạm hai tội, trong đó có một tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng định khung hình phạt như giết nhiều người, giết người để thực hiện tội phạm khác. Việc người bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo, do người bị hại dùng tay đỡ và được cứu chữa kịp thời. Do vậy cần có hình phạt nghiêm đối với bị cáo. Tuy nhiên, sau khi bị lực lượng công an, quần chúng nhân dân bao vây và qua lời động viên của người bị hại, bị cáo trả lại tài sản cướp, đồng thời bỏ hung khí xuống đầu hàng. Điều này thể hiện phần nào sự thức tỉnh của bị cáo nên tòa giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt... Cuối cùng, tòa tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội giết người, năm năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 20 năm tù. Tòa cũng buộc bị cáo bồi thường cho ba người bị hại gần 64 triệu đồng.

Tại phiên tòa có một phụ nữ ngoài 40 tuổi, dáng nhỏ nhắn ngồi ở hàng ghế người liên quan. Bà là mẹ bị cáo. Dự tòa, bà cứ khóc mãi. Ở phần thẩm vấn, khi vị chủ tọa hỏi đến, có lúc bà không giữ được bình tĩnh để trả lời. Khi bình tĩnh hơn, bà đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con và bà cũng xin lỗi gia đình người bị hại, xin họ hãy tha thứ mọi lỗi lầm mà con bà đã gây ra. Bà còn cho biết vợ chồng bà ly hôn lúc Tài 15 tuổi, em trai út của Tài chưa tròn bốn tuổi. Một mình bà phải lặn lội nuôi con, cố lo cho con ăn học, chỉ do bệnh động kinh nên Tài phải nghỉ học giữa chừng. Một phần vì cái nghèo nên lúc Tài phát bệnh không có tiền chạy chữa khiến bệnh ngày càng nặng hơn. Đến khi có nhà hảo tâm giúp đỡ thuốc thang thì bệnh đã khá lâu, có chữa trị bệnh nhưng chỉ giảm phần nào... Đến phần nghị án, tranh thủ giây phút ngắn ngủi này, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc làm cho không ít người mủi lòng. Khi nghe con mình bị tuyên mức án 20 năm tù, người mẹ đã ngất đi...

LÊ NGUYỄN