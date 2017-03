Đâm chết bà chủ vì không thanh toán tiền công

Trong thời gian làm thuê cho gia đình bà Yến, Võ Văn Giang và số lao động trên thường xuyên ứng tiền gửi về gia đình. Mới đây, nhóm của Giang nghe tin ở Phú Yên được mùa biển nên bàn nhau về lại Phú Yên đi biển. Tuy nhiên, gia đình bà Yến không đồng ý vì đang trong vụ thu hoạch mía.

Gia đình bà Yến “giữ chân” nhóm lao động này bằng cách không thanh toán hết tiền công còn lại mà hết mùa vụ mới thanh toán. Khoảng 14 giờ, ngày 21-12, Giang cùng 5 lao động trên mang hành lý từ rẫy mía về nhà bà Yến cách đó 3 km yêu cầu thanh toán hết tiền công để về quê.

Khi đến nhà bà Yến, Võ Văn Giang vào trong nhà, số còn lại ngồi ngoài cổng trông coi hành lý. Khi Giang đặt vấn đề thanh toán tiền công bà Yến từ chối không trả. Tức giận, Giang rút dao Thái Lan dí vào cổ bà Yến đe dọa: “Nếu dì không thanh toán nợ tui sẽ đâm chết”.

Lúc này ông Cảnh (chồng bà Yến) đứng cách đó 2 m thách đố: “Tao thách mày đâm đấy”. Ông Cảnh vừa buông lời, Võ Văn Giang vung dao đâm 1 nhát từ phía sau bả vai bà Yến thấu phổi, đứt cuống tim làm bà Yến chết ngay tại chỗ.

Thấy vợ bị đâm, ông Cảnh xông vào giằng co với Giang liền bị Giang đâm 1 nhát trúng lưng ông Cảnh gây thương tích nặng. Ông Cảnh ôm vết thương chạy ra Quốc lộ 1A kêu cứu, hàng xóm phát hiện kịp thời đưa ông đến Bệnh viện tỉnh cấp cứu nên đã qua cơn nguy kịch.

Thấy Võ Văn Giang ra tay giết hại bà chủ, 5 lao động trong nhóm của Giang bỏ chạy tứ phía. Còn Võ Văn Giang sau khi gây án thì hàng xóm xung quanh ùa tới nên không kịp chạy thoát ra ngoài đường. Giang nhanh chân chạy ra phía sau nhà núp vào bụi cây ven suối, cách đó khoảng 50 m chờ thời cơ tẩu thoát.

Nhận được tin báo của nhân dân, Công an huyện Hàm Tân đã có mặt tại hiện trường để truy bắt Võ Văn Giang. Lúc 16 giờ 40 cùng ngày, Võ Văn Giang đã bị bắt. Qua công tác nắm tình hình, ngay sau đó Công an huyện Hàm Tân đã tạm giữ thêm hai đối tượng trong nhóm của Giang để phục vụ công tác điều tra đó là Biện Văn Vàng (SN 1991) và Phạm Văn Tân (SN 1991) đều trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Đêm ngày 21-12, Công an huyện Hàm Tân đã bàn giao Võ Văn Giang và tang vật vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền…