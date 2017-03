Đâm chết bạn bằng tay nghịch

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 18-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Huỳnh Cường (tự Hiếu, SN 1991, ngụ quận 9-TPHCM) tù chung thân về tội “Giết người”.





Huỳnh Cường tại phiên tòa sơ thẩm



Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 10-7-2011, Cường cùng Nguyễn Minh Thắng và một số người bạn khác cùng nhau uống rượu tại khu phố 7, phường Linh Đông, quận Thủ Đức.Đến 13 giờ 30 phút, cả nhóm di chuyển sang đường Lê Văn Tách, phường Linh Tây, quận Thủ Đức để tiếp tục chén tạc chén thù. Sau một thời gian say sưa, Cường gọi điện về cho mẹ xin tiền để đi Kiên Giang chơi thì bị mẹ mắng là dẫn bạn về nhà chú chơi mà sao còn để bạn xin tiền (trước đó khoảng bốn năm ngày, Cường có dẫn Thắng đến nhà chú ở Long An chơi).Nghe vậy, Cường nên quay sang hỏi Thắng thì Thắng chối. Sau một lúc cự cãi, Thắng mới thừa nhận là có xin tiền của chú Cường.Trong lúc cãi nhau, nhìn thấy con dao của người bạn đang nhậu cùng, Cường chộp lấy, chuyển dao sang tay trái, bất ngờ đâm một nhát vào lưng Thắng rồi bỏ chạy.Nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu do vết thương quá nặng. Riêng bị cáo bị bắt ngay sau đó.Tại tòa, Cường khai chuyển dao sang tay nghịch để gây bất ngờ và không bị phát hiện.Theo Kh. Miên (NLĐO)