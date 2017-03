Đâm chết bạn lĩnh án 10 năm tù

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 18h30', ngày 12/2/2012, Nguyễn Hữu Đạt (SN 1995), sang nhà Nguyễn Xuân Tuấn, ở thôn Châu Trạch, xã Quảng Châu (huyện Quảng Xương) ăn cơm.



Khi đi Đạt có mang theo con dao gấp dài khoảng 20 cm. Đến nhà gặp Nguyễn Xuân Nam (anh trai Tuấn) đang ở nhà, khoảng 30 phút sau có Nguyễn Xuân Bình (SN 1991) ở cùng thôn sang ăn gỏi cá. Ăn xong Bình và Đạt chơi bài quỳ còn Nam đi ngủ.





Nỗi ân hận muộn màng của Nguyễn Hữu Hiển trước vành móng ngựa.



Đến khoảng 22h cùng ngày có Nguyễn Hữu Hiển (anh trai Đạt), Nguyễn Hữu Sơn (cả hai đều ở thôn Châu Phương xã Quảng Châu) và Nguyễn Xuân Tuấn, đi nạp tài về vào nhà Tuấn chơi, thì thấy Đạt và Bình đang ngồi chơi bài.Lúc này có Hiển, Tuấn, Sơn và Đạt, cùng rủ nhau chơi bài ăn sữa chua và nước ngọt. Sợ khi chơi bài xong trời muộn, các quán hàng đóng cửa nên mọi người bảo Đạt đi mua sữa chua về rồi chơi sau, nhưng Đạt không đồng ý dẫn đến giữa Đạt và Sơn xảy ra cãi nhau. Sơn chửi bố mẹ Đạt và lao vào đánh Đạt, lúc này Đạt rút dao gấp trong túi quần ra dọa Sơn.Thấy vậy, Tuấn và Bình vào can ngăn, sau khi ra ngoài sân Sơn tiếp tục chửi bố mẹ Đạt, nên tại đây Sơn và Hiển xảy ra xô xát. Được Bình can ngăn nên Hiển đi vào nhà còn Sơn đứng nói với Hiển: “Hai anh em mày thích đánh nhau để tao về nhà gọi thằng Dũng em tao đến”. Hiển đáp lại: “Tao không thích đánh nhau, mày đánh nhau với thằng Đạt chứ”. Khi Hiển đi vào trong nhà thì Sơn, từ sân lao vào dùng tay đấm vào mặt phía trên lông mày trái Hiển làm rách da chảy máu.Bình tiếp tục can ngăn và đẩy Sơn ra ngoài, nhưng sau đó Sơn, hung hăng lao vào, Hiển rút dao từ trong túi quần ra lia dao về phía trước mặt Sơn, mục đích không cho Sơn lao về phía mình, nhưng Sơn vẫn hung hăng lao vào dẫn đến việc Sơn bị nhiều vết thương trên người.Sơn vẫn tiếp tục lao vào liền bị Hiển đâm một nhát vào vùng ngực trái phía trước của Sơn, Sơn đuổi theo Hiển một đoạn rồi quay lại hè gục xuống. Thấy Sơn bị thương, Hiển đã đỡ Sơn dậy và gọi mọi người dùng xe máy đưa Sơn đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Ngay sau đó Hiến đã đến Công an đầu thú, khai báo hành vi phạm tội của mình.Qua trình điều tra xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Hiển là hoàn toàn độc lập, không có đồng phạm trong vụ án này. Theo kết luận của hội đồng xét sử, Hiển đã phạm vào tôi giết người theo khoảng 2, điều 93 của Bộ luật Hình sự. Nhưng sau khi gây án Hiển đã ra đầu thú, cũng như hợp tác với cơ quan điều tra nên đã có tình tiết giảm nhẹ.Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án 10 năm tù giam và bị cáo phải đền bù 72.800.000đ, cho gia đình bị hại.Theo Hoàng Văn - Duy Tuyên (Dân trí)