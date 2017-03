Đâm chết người ở quán karaoke rồi lên Facebook xin lỗi

Ngày 23-11, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết Nguyễn Công Chính (20 tuổi, trú khối 8B, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước khi ra đầu thú, đêm 21-11, Chính lên Facebook cá nhân viết: "Chào mọi người nhé...!. Chính xin lỗi vì làm mọi người thất vọng. Hẹn gặp lại nhé...!".

Trước đó, đêm 20-11, Chính cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại quán Ánh Trăng (xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân). Thời điểm trên, anh Phan Tiến Thành (21 tuổi, trú xóm 4, xã Cổ Đạm) cùng một nhóm bạn cũng đến quán karaoke Ánh Trăng thuê phòng để hát, uống bia.

Tại đây, khi lấy bia để đưa vào phòng hát thì anh Thành và ba người bạn gặp và có mâu thuẫn với nhóm của Chính. Sau một lúc thách thức, cãi lộn, hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả. Anh Thành bị một con dao nhọn đâm thấu tim, gục tại chỗ còn anh Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, trú xã Cổ Đạm) bị dao đâm vào vai. Sau khi đâm anh Thành và anh Tâm, nhóm của Chính bỏ trốn.

Những người bạn của anh Thành và anh Tâm đưa hai anh đến BV Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu. Do bị thương quá nặng, anh Thành tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn anh Tâm bị thương nặng, được cứu sống.

Khi ra đầu thú, bước đầu Chính khai nhận do nghĩ rằng nhóm anh Thành nhìn đểu mình và Chính gây sự rồi khi ẩu đả đã đưa dao ra đâm anh Thành và anh Tâm.

Cơ quan Công an huyện Nghi Xuân đang triệu tập các đối tượng liên quan vụ án để mở rộng điều tra.



Quán karaoke - nơi xảy ra vụ án.



Nguyễn Công Chính tại cơ quan công an. (Ảnh do cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp).