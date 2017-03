Đâm chết người vì bị… nhắc đi ngủ

Bị can là Hồ Quốc Tâm (SN 1970, trú thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Tối ngày 29/7/2011, tàu cá BKS BĐ-95810-TS do anh Nguyễn Đình Dương (SN 1980, trú xã Hòa Hương, Hòa Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu đang tránh bão tại khu vực đảo Mũi Le. Sau bữa cơm chiều, do có mâu thuẫn trước đó, Tâm nằm trêm võng trong cabin tàu, văng tục chửi sang tàu cá của anh Trần Hân gần đó.

Nghe thấy vậy, anh Hồ Quốc Dũng can ngăn, bảo Tâm “im” nhưng Tâm tiếp tục chửi rủa. Thấy vậy anh Dương dùng gối ngủ ném vào người Tâm và nhắc Tâm đi ngủ. Tâm đứng dậy chửi thề nhưng Dương không phản ứng gì. Tâm tiếp tục chửi và nói “đi ghe khác chứ không đi ghe của Dương nữa” rồi đi ra sau cabin lấy đồ dùng cá nhân của mình đập xuống sàn tàu. Anh Dương nói “ghe tôi làm ăn, ông không được phá”. Tâm xông vào đánh và ôm vật Dương xuống sàn tàu thì được can ngăn. Tâm đi ra sau đuôi tàu lấy một con dao. Lúc này anh Dương đi đến cửa cabin phía đuôi tàu, Tâm cầm dao xông đến đâm anh Dương một nhát vào vùng bụng phía trước làm nạn nhân té ngã xuống sàn tàu trong cabin. Sau đó Tâm vứt dao vào cabin đi về phía đuôi tàu. Anh Dũng đi theo dùng tay đấm vào mặt Tâm, hô mọi người bắt trói Tâm lại. Sợ bị đánh, Tâm nhảy xuống biển, bơi sang tàu cá BKS PY-92006-TS do ông Võ Duy Trọng làm thuyền trưởng trốn. Anh Dương tử vong sau đó trên đường đi cấp cứu. Đến ngày 8/8/2011, Tâm đến đầu thú tại đồn biên phòng 352 tỉnh Phú Yên. Hành vi của Tâm bị Viện kiểm sát truy tố theo điểm n, khoản 1, điều 93 BLHS có khung hình phạt đến chung thân hoặc tử hình. Theo Trịnh Anh (Dân trí)