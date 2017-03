Đâm chết vợ chưa cưới, nhận án chung thân

Được biết, Dũng và chị Hoàng Thị Nhi (SN 1985), trú tổ 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ yêu nhau đã hơn 1 năm, hai bên đã làm lễ ăn hỏi để tiến đến hôn nhân. Ngày 21/8, do nghi ngờ vợ chưa cưới có người yêu mới nên Dũng đến chợ Hòa An mua một con dao Thái Lan cán gỗ, mang về giấu trên gác nhà Nhi với ý định sẽ xử lý nếu Nhi phản bội.



Chiều ngày 23/8/2010, hai bên lại xảy ra cải cọ nên Dũng đã dùng dao đâm chị Nhi cho đến chết. Gây án xong, Dũng lấy xe máy của em gái nạn nhân bỏ chạy. Khi đến địa phận Quảng Nam thì xe hết xăng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, y tháo biển số xe máy giấu trong người, dắt bộ một đoạn khá xa, sau đó vào quán nước ven đường cầm lấy 100.000 đồng nhưng không thành. Sau đó y đã bị Công an xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam phát hiện bắt giữ.





Theo Phương Thanh (KH&ĐS)