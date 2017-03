Đâm chết vợ hờ vì nghi bán bia ôm

Hòa và chị L. sống chung như vợ chồng từ năm 2005 tại Phú Yên. Từ năm 2009, do nghi ngờ chị L. bán bia ôm và bán dâm để kiếm tiền tiêu xài còn mình phải nai lưng đi chạy xe thồ, Hòa đã nhiều lần khuyên can nhưng chị L. không nghe, dẫn đến mâu thuẫn vì ghen tuông. Sáng 29-8-2010, chị L. cùng một người bạn gái đi xe máy từ Phú Yên vào Nha Trang dự đám cưới. Nghi ngờ họ đi bán bia ôm, bán dâm, Hòa cũng vào Nha Trang tìm. Trên đường đi, Hòa ghé tiệm tạp hóa bên đường mua một con dao. 15 giờ cùng ngày, khi đến quốc lộ 1, thị trấn Diên Khánh (Khánh Hòa), Hòa gặp xe chị L. liền bám theo sau rồi nắm áo chị L. giật mạnh làm cả hai xe té ngã. Hòa dùng tay chân đấm đá nhiều cái vào người chị L. Một người chạy xe ôm gần đó đến can ngăn, Hòa rút dao đòi đâm. Chị L. bỏ chạy, Hòa đuổi theo đâm một nhát vào vai làm nạn nhân ngã xuống. Hòa lấy điện thoại của chị L. đập mạnh xuống đường làm chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh rồi lên xe bỏ chạy, còn chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường.

HOÀNG VĂN