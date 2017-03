Đâm chết vợ, lãnh án chung thân

Bị cáo Nguyễn Văn Thành trước vành móng ngựa

Nạn nhân của Thành là chị Nguyễn Thị Chanh (40 tuổi) cũng là vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, sau khi tổ chức đám cưới cho con gái, 17g ngày 17-7-2013 Nguyễn Văn Thành đã chuẩn bị dao bầu (dao nhọn dùng để chọc tiết lợn) dắt vào sau lưng đi tìm vợ là Nguyễn Thị Chanh để giải quyết mâu thuẫn. Khi thấy chị Chanh ngồi nói chuyện với bà con trong nhà ông Ngô Đức Hỷ ở cùng xóm, Thành xông vào kéo chị Chanh ra ngoài nói chuyện. Chị Chanh chống cự không đi theo, Thành liền rút dao bầu đâm một nhát vào ngực trái của chị Chanh khiến chị gục xuống chết tại chỗ.

Theo bản giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Nghệ An kết luận chị Chanh chết là do choáng mất máu do thủng tim.

Theo VŨ ĐỒNG (TTO)