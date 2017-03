Đâm chủ quán bar White House, lĩnh án tù chung thân

Hơn 1 năm trước, vụ trọng án này từng là nỗi kinh hoàng cho những người chứng kiến. Tối 18/12/2009, Trần Trọng Tuấn cùng 2 người bạn đến quán Bar White House uống rượu. Đến 23h30, Tuấn xuống sàn nhảy thì xảy ra va chạm với khách trong quán, dẫn đến xô xát. Lực lượng bảo vệ quán bar đến can thiệp và đưa Tuấn ra ngoài.







Tuy nhiên, Tuấn không chịu rời quán mà tiếp tục đứng ở cửa chửi bới, rút dao nhọn từ túi quần để đe doạ lực lượng bảo vệ. Thấy vậy, anh Phạm Anh Dũng - Giám đốc điều hành quán Bar White House đến nói chuyện với Tuấn. Lời qua tiếng lại, Tuấn đâm anh Dũng một nhát dao. Nhát đâm thủng ngực trái, đứt động mạnh đã làm anh Dũng tử vong ngay sau đó. Còn Tuấn bỏ trốn vào TP.HCM và ra đầu thú 10 ngày sau đó.Tại cơ quan điều tra, Tuấn biện minh hành vi giết người của mình là do say rượu và xô đẩy nên dao đâm vào người anh Dũng lúc nào không biết. Tuy nhiên, lời biện bạch này đã bị bác bỏ bởi lời khai của nhiều nhân chứng, Tuấn không say rượu đến mức không thể điều khiển được hành vi của mình vì dù đã bị đưa ra ngoài, Tuấn vẫn tiếp tục chửi bới và rút dao đe doạ lực lượng bảo vệ. Khi anh Tuấn đến gần Dũng nói vài câu thì Tuấn cầm dao “xiên” thẳng vào ngực nạn nhân.Tại phiên toà sáng nay, Tuấn vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Tuấn, khi bị bảo vệ và anh Dũng liên tục yêu cầu ra ngoài, hai bên đã xảy ra xô xát. Tuấn cúi xuống tìm vật gì đó để kháng cự thì đụng phải con dao và nhặt lên khuơ ra phía trước. Do đông người xô đẩy nên con dao đã đâm mạnh vào ngực anh Dũng. Lời bao biện của Tuấn không những không thuyết phục được Viện kiểm sát và HĐXX mà còn bị coi là có thái độ thiếu thành khẩn trong khai báo, không có cơ sở để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.Vị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Tuấn 17- 19 năm tù. Nhưng sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Tuấn mức án tù chung thân.Được biết, cách đây hơn 10 năm, Tuấn cũng đã từng bị kết án tù về tội “Cướp giật tài sản”.