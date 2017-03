Đâm đối thủ 5 nhát dao rồi về nhà khóa cửa cố thủ

Thượng tá Dương Trường Ba, Phó trưởng công an TP.Đông Hà (Quảng Trị), cho biết sáng 24/3 công an Đông Hà bắt khẩn cấp Tô Thanh Lương (23 tuổi, trú khu phố 8, phường 1, TP.Đông Hà, Quảng Trị) - nghi can chính trong một vụ giết người vừa xảy ra trên địa bàn.