Đâm đứt gân chân vợ cũ vì không trả lời điện thoại

Theo cơ quan điều tra, Thiện và chị NTKH trong quá trình chung sống thường xuyên mâu thuẫn nên đã ly hôn. Đầu năm 2014, Thiện đánh đập vợ cũ gây thương tích nên Công an thị xã Thuận An ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba tháng đối với Thiện. Nhưng sau đó chị H. làm đơn xin bãi nại nên VKSND thị xã Thuận An đình chỉ điều tra, trả tự do cho Thiện.

Ngày 5-6, Thiện gọi điện thoại và nhắn tin cho chị H. hẹn gặp nói chuyện nhưng không thấy chị H. trả lời lại. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Thiện tìm gặp vợ cũ và hai người cãi nhau nên chị H. đuổi Thiện về. Bực tức, Thiện ra tiệm tạp hóa mua một con dao rồi quay lại nhà chị H. Thấy vợ cũ đang ngồi trong nhà, Thiện lao vào dùng dao đâm một nhát vào gót chân phải của chị H. rồi bỏ trốn. Nạn nhân bị đứt gân gót chân, được mọi người đưa đi cấp cứu.

Đến ngày 22-6, Thiện bị công an bắt giữ. Theo hồ sơ, Thiện từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

VĂN NGỌC