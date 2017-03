Đâm người chỉ vì điếu thuốc lá

Theo cáo trạng, ngày 4-6-2012, Nguyễn Thanh Hải (trú xã Bình Tân, Gò Công Tây) đang ngồi hút thuốc thì Triển đến xin một điếu thuốc nhưng Hải không cho. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Hải xông vào đánh Triển nhưng được mọi người can ngăn. Tối cùng ngày, trong lúc Triển đi chơi thì gặp Hải. Tức giận về việc trước đó, Triển đánh Hải nhưng được can ngăn. Do bị thách thức, bị cáo liền rút dao trong người ra đâm Hải. Gây án xong, bị cáo ném con dao xuống kênh rồi bỏ trốn, đến đầu năm 2013 thì bị bắt.

KIỀU TƯỚC NGUYÊN