Đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt-Trung

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp thân mật Thứ trưởng Lê Hoài Trung và Đoàn đàm phán Việt Nam. (Ảnh: Tường Thu/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Trưởng đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam. Trưởng đoàn Trung Quốc là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lưu Chấn Dân.



Ngày 13/12, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp thân mật Đoàn Việt Nam.



Trong không khí hữu nghị, chân thành và thẳng thắn, hai bên đánh giá những phát triển tích cực trong quan hệ giữa hai nước trong thời gian gần đây, đồng thời đi sâu thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đà phát triển lành mạnh, tốt đẹp và ổn định trong thời gian tới.



Hai bên cũng trao đổi phương hướng quan hệ năm 2017, nhất là trong việc chuẩn bị cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.



Phía Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề biên giới lãnh thổ trong quan hệ giữa hai nước; việc xử lý, giải quyết thỏa đáng các vấn đề biên giới lãnh thổ sẽ là nền tảng, tạo cơ sở và góp phần quan trọng cho việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước; khẳng định đường lối chính sách nhất quán của Việt Nam về các vấn đề biên giới lãnh thổ, trong đó có các vấn đề trên biển, bày tỏ lo ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông trong thời gian qua.



Cuộc họp đã kiểm điểm các kết quả hợp tác giải quyết, xử lý các vấn đề biên giới lãnh thổ kể từ phiên đàm phán toàn thể lần trước năm 2013 và nhất trí đối với vấn đề biên giới trên bộ, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ chế hợp tác quản lý biên giới (như Ủy ban liên hợp Biên giới, đại diện Biên giới, Ủy ban hợp tác cửa khẩu…) đã phát huy tốt vai trò trong thực tế, việc đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới không ngừng được mở rộng…



Các kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc quản lý và bảo vệ biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới nói riêng và hai nước nói chung.



Cuộc họp nhất trí tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội khu vực biên giới; triển khai hiệu quả Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do đi lại ở cửa sông Bắc Luân; tiếp tục thúc đẩy mở và nâng cấp các cặp cửa khẩu áp dụng biện pháp thuận lợi hóa thông quan, tạo điều kiện cho phát triển khu vực biên giới.



Về các vấn đề trên biển, hai bên khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc nhận thức chung quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và “Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc,” xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, không làm phức tạp tình hình, kiểm soát tốt bất đồng, thúc đẩy hợp tác phù hợp, cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định trên biển.



Cuộc họp đánh giá trong thời gian hai nước đã đạt một số tiến triển nhất định, trong đó có việc triển khai thực hiện đúng tiến độ hai dự án hợp tác đã ký là dự án Hợp tác trao đổi, nghiên cứu về quản lý môi trường biển và Hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ và dự án Hợp tác nghiên cứu, so sánh trầm tích kỷ Halocen lưu vực sông Hồng và sông Trường Giang, nhất trí sớm hoàn tất để đi đến ký kết các thỏa thuận hợp tác thả giống thủy sinh trong Vịnh Bắc Bộ và trong một số lĩnh vực khác.



Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy vững chắc tiến trình đàm phán phân định và hợp tác cùng phát triển của các nhóm công tác về các vấn đề trên biển.



Theo mục tiêu này, hai bên nhất trí phát huy cơ chế đàm phán cấp Chính phủ qua các cuộc họp thường niên, tăng cường tần suất cuộc gặp giữa hai trưởng đoàn đàm phán cũng như phát huy các cơ chế đàm phán của các Nhóm công tác về các vấn đề trên biển.



Đồng thời hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), cùng các bên, trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm xây dựng “Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC)./.

Theo TTXVN/VIETNAM+