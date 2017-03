Đắm tàu, mất tiền nhưng còn người

Trước đó, lúc 16 giờ cùng ngày, sau khi đánh bắt xa bờ quay về cách cảng La Gi khoảng 20 hải lý thì tàu BTh 99599 TS bị phá sóng, lật úp. May mắn có một tàu đánh cá ở gần đó kịp thời phát hiện, cứu sống các thuyền viên trên tàu. Tuy nhiên, do sóng to con tàu đã bị trôi dạt khỏi hiện trường hàng chục hải lý, mang theo hơn 400 triệu đồng tiền tàu này vừa bán hải sản được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Vui cho biết đã thuê một tàu cứu hộ với giá 150 triệu đồng và đang trên đường từ Côn Đảo đến tìm con tàu đắm. Dự kiến chiều nay (17-9), tàu cứu hộ sẽ tiếp cận được tàu gặp nạn.

PHƯƠNG NAM