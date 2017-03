Đâm vợ 3 nhát rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Theo B.Vân (NLĐO)

Ngày 5-7, tại UBND phường Cẩm Phô, TP Hội An, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Minh Hòa (SN 1968, ngụ phường Cẩm Phô, TP Hội An) 10 năm tù về tội giết người.Theo cáo trạng, Hòa và bà Đặng Thị Ái Liên (SN 1962) sống chung với nhau tại nhà của bà Liên ở phường Cẩm Phô. Trước đó, bà Liên đã có con riêng.Khoảng 11-2012, Hòa nợ tiền nên thường đi trốn nợ, mặc cho bà Liên cùng các con hoang mang, lo sợ vì các chủ nợ đến đòi. Hòa đã gọi vợ đưa tiền trả nợ nhưng bà Liên không đưa.Khi Hòa về nhà cũng bị bà Liên không cho vào nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Hòa đã điện thoại hẹn gặp nhưng bà Liên không đồng ý.Đến khoảng cuối tháng 11-2012, Hòa nhắn tin cho vợ với nội dung sẽ giết cả nhà rồi tự tử.Ngày 27-11-2012, nghe tin vợ nộp đơn xin ly hôn Hòa tức giận, lên kế hoạch giết vợ.Ngày 29-11-2012, Hòa đến nhà bà, đâm liên tiếp ba nhát vào người khi bà đang quét sân.Sau đó, Hòa đã uống hết chai thuốc diệt cỏ rồi ra bãi đất trống gần chùa nằm. Khoảng 5 phút sau, thấy trong người khó chịu do tác dụng của thuốc diệt cỏ Hòa đã gọi em trai tới để đưa đi cấp cứu.Bà Liên được các con đưa đi cấp cứu và được giám định thương tích với tỉ lệ 54%.