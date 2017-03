Đâm vợ hai nhát, lãnh 10 năm tù

Theo hồ sơ, khoảng tháng 12-2003, Sang sống chung như vợ chồng với chị Võ Thị Kiều tại xã Tân An (thị xã Tân Châu, An Giang) và có hai con chung. Do cuộc sống khó khăn nên tháng 2-2012, Kiều lên TP.HCM làm thuê cho một quán ăn ở Hóc Môn. Ngày 22-2-2012, Sang lên TP.HCM khuyên Kiều về nhà. Hôm sau, khi cả hai về đến phà Tân An (thị xã Tân Châu) thì xảy ra cãi vã, Kiều đòi ly hôn. Tức giận, Sang nảy sinh ý định giết Kiều rồi tự sát. Sang liền rút dao đã giấu sẵn trong người ra đâm hai nhát trúng vào vùng lưng và cổ làm Kiều ngã quỵ. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời và bị thương tật 21%.

Tòa nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ, hung hãn, nạn nhân không chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ… nên đã tuyên mức án như trên.

DUY BÌNH