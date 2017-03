Dân bị “ép” vi phạm giao thông

Dân chịu thiệt



Luật sư Nguyễn Văn Trường, đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết, theo quy định, UBND tỉnh, thành phố có quyền lập biển báo và cho phép vị trí dừng, đậu xe trên các tuyến đường thuộc địa phương mình quản lý. Như vậy, khi cho các loại phương tiện được dừng, đậu ở một tuyến đường nào đó, cơ quan chức năng sẽ gắn biển báo. Trách nhiệm của người tham gia giao thông là phải nhìn các biển báo này để biết có xe đang dừng đậu trên đường mà hạn chế tốc độ, tính khoảng cách để vượt qua mà không gây tai nạn.

Trường hợp bất khả kháng, tai nạn vẫn xảy ra thì cũng rất khó quy kết trách nhiệm do chính quyền. Nếu cơ quan công an lập lại hiện trường có vẽ lại những chiếc xe đậu là chướng ngại vật thì như đã nói ở trên, quyền lập biển báo là của chính quyền. Còn hồ sơ của công an không có những chướng ngại vật (xe dừng đậu) thì lỗi lại là của người tham gia giao thông. Ở đây là lỗi lấn tuyến. Cùng quan điểm, luật sư Lê Thanh Vũ, văn phòng luật sư Người Nghèo cho biết thêm, nếu hồ sơ công an có nét vẽ thể hiện những chiếc xe dừng đậu là một phần nguyên nhân gây tai nạn thì người bị tai nạn có thể khiếu nại đến sở Giao thông vận tải thành phố. Tuy nhiên, không vì thế mà buộc cơ quan này chịu trách nhiệm trong tai nạn của mình. Có thể sở Giao thông vận tải thấy khiếu nại của người dân là hợp lý thì điều chỉnh không cho dừng đậu xe ở tuyến đường kể trên nữa. Người tham gia giao thông phải biết trách nhiệm của mình là xem biển báo, hạn chế tốc độ, tìm cách vượt khi khoảng cách với các phương tiện ngược chiều thực sự an toàn. Thanh Nhã (ghi)