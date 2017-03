Dân cần có ‘chiếc áo giáp’ luật pháp

Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Sáu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia TP.HCM (nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM) - ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, đơn vị bầu cử số 5 (quận Tân Bình, Tân Phú).

. Phóng viên: Trong chương trình hành động vận động bầu cử của mình, ông có đề cập đến vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền, dân chủ, văn minh. Với tình hình hiện nay, theo ông phải làm gì để đạt được mục tiêu đó?

+ Ông Nguyễn Đức Sáu: Theo tôi, phải tăng cường đưa pháp luật đến người dân từ tổ dân phố, đến người lao động ở các cơ sở sản xuất, đến trường học… để mọi người nắm vững luật pháp, làm theo pháp luật, tránh được những hành vi vi phạm vì thiếu hiểu biết pháp luật. Học sinh ngày nay dường như không có mùa hè nhưng nhận thức pháp luật và các hành vi ứng xử trong gia đình lẫn ngoài cộng đồng vẫn rất cần được học lại và học thêm.

Có nắm vững pháp luật thì mới tự bảo vệ được lợi ích chính đáng, bảo vệ cộng đồng, từ đó giám sát được ý thức chấp hành của cán bộ, công chức. Dân am hiểu pháp luật như có chiếc áo giáp bảo vệ chính mình. Khi đó cán bộ, công chức thiếu rèn luyện muốn lợi dụng công vụ để làm phiền sẽ phải e dè, nếu có ý định phạm tội thì sẽ phải từ bỏ.





Ứng cử viên Nguyễn Đức Sáu tại buổi tiếp xúc với cử tri quận Tân Bình trong chương trình vận động bầu cử ĐBQH khóa XIV. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong khuôn khổ vai trò, chức năng của Hội Luật gia thì chúng tôi sẽ tham gia giám sát hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần kéo giảm tội phạm.

. Qua việc tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử, ông nhận thấy người dân mong mỏi điều gì?

+ Qua 11 buổi tiếp xúc, tôi nhận thấy người dân quan tâm nhiều đến nhiều vấn đề, trong đó có nội dung về an toàn vệ sinh thực phẩm, báo động một sự bất an. Cử tri phản ánh chua xót rằng trước đây không có tiền mua đồ ăn nhưng mua được cái gì thì yên tâm cái đó. Còn giờ sao mua cái gì cũng chưa yên tâm. Nếu việc ăn uống không an toàn như vậy thì sẽ không có đủ sức khỏe để làm việc nuôi sống bản thân, gia đình và phát triển xã hội.

Cùng đó, nhiều bức xúc của dân chưa được giải quyết. Theo tôi, bức xúc của dân phải được tôn trọng. Và một khi là ĐBQH, cần phải theo sát việc cơ quan chức năng giải quyết các bức xúc chính đáng cho dân.

Thủ tục hành chính phiền hà cũng là điều cử tri quan tâm. Theo tôi, cải cách hành chính là cấp bách vì đã quá gây phiền hà và mất công sức của dân.

. Nếu trở thành ĐBQH, ông cam kết sẽ thực hiện những điều gì?

+ Nếu được tín nhiệm bầu vào QH, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để phản ánh, đề đạt đến QH xây dựng luật pháp phù hợp với cuộc sống, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thúc đẩy cải cách luật hành chính.

Lắng nghe để phản ánh ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến cơ quan chức năng và nghị trường QH. Giám sát việc chi tiêu ngân sách, chống tham nhũng, chống thất thoát tiền bạc của nhân dân. Xây dựng xã hội lành mạnh, sức khỏe, học tập và trọng dụng người tài…

. Xin cám ơn ông.