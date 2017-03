Dàn cảnh lừa doanh nhân

Các đối tượng tại tòa - Ảnh: Lê Nga (TNO)



Hầu hết các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và không có việc làm. Để kiếm tiền tiêu xài, chúng đóng giả làm giám đốc, nhân viên của một số công ty để tiếp xúc với nạn nhân thông qua các thông tin quảng cáo trên báo và mạng internet rồi dàn cảnh cưỡng đoạt tài sản bằng chiêu dụ đánh bạc.Giữa tháng 1.2009, sau khi theo dõi và nắm bắt thông tin về ông N.B.C, Chủ tịch HĐQT của một công ty xây dựng ở Q.1, Quyết đóng giả là Dũng, nhân viên của Công ty Xây dựng Thái Bình Dương ở Hà Nội điện thoại vào máy di động của ông C. để mời công ty ông C. ký hợp đồng xây dựng nhà máy chế biến gỗ ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông C. hồ hởi mời "Dũng" đến trụ sở công ty để gặp mặt và đưa hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của công ty để đi đến ký kết hợp đồng.Sáng 17.12, Quyết điện thoại cho ông C. cho hay, sếp của Quyết đang vào TP.HCM và hẹn ông C. khoảng 12 giờ trưa đến khách sạn Rex (số 141 Nguyễn Huệ, Q.1) để bàn bạc. Trước khi ông C. đến, Trần Sỹ Phương bỏ ra 60 triệu đồng, 5.000 USD chia đều cho đồng bọn và chuẩn bị sẵn một gói tiền ghi 10.000 USD (nhưng thực chất chỉ hai mặt trên dưới của cọc tiền là hai tờ mệnh giá 100 USD, còn ở giữa đều là tờ 1 USD) để tiến hành gài bẫy ông C.Đúng hẹn, ông C. đến khách sạn thì Thao giả làm tài xế của Công ty Thái Bình Dương, đón ông C. ở sảnh khách sạn và đưa thẳng lên phòng 534. Lúc này trong phòng có Danh, đóng giả tên Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Thái Bình Dương; Uyển lấy tên giả là Ngọc cùng Thân và Quyết giả vờ ngồi đánh bài phỏm ăn tiền. Ông C. ngồi xuống ghế được ít phút thì "Tổng giám đốc" Hoàng lệnh cho Quyết đi photo hồ sơ dự án Nhà máy giấy để đưa cho ông C. Vì đang lỡ ván bài nên Quyết đưa bài và tiền để ở dưới chiếu bạc nhờ ông C. đánh hộ. Do cũng thích chơi bài phỏm, ông C. đồng ý tham gia. Mấy ván bài liền, ông C. liên tục thắng với số tiền ăn được hơn 100 triệu đồng.Thấy nạn nhân đã "say máu", Trần Sỹ Phương vờ điện thoại cho Uyển để đòi nợ tiền đánh bạc trước đó nhằm để có cớ xuất hiện trong sòng bạc. Khi Phương xuất hiện, Uyển liền quăng ra cọc tiền 10.000 USD để trả khiến ông C. phân tâm, và chỉ cần giây lát đó bọn chúng đã tráo bộ bài được sắp xếp sẵn giấu trong người để thay bộ bài đang chơi. Kết cục đúng như kế hoạch, trong ván bài này ông C. phải đền tiền cho Thân khoảng 400 triệu đồng. Sau khi trừ hết số tiền mặt trên chiếu bạc, ông C. còn nợ lại Thân hơn 300 triệu đồng.Tuy nhiên, ông C. không đồng ý trả số tiền này vì ông cho rằng mình chỉ đánh bài giùm dẫn đến việc cự cãi giữa hai bên. Danh đứng ra dàn xếp, đề nghị ông C. mượn Phương tiền để trả cho Thân, ông C. không đồng ý nhưng Phương vẫn ném 2 cọc tiền 10.000 USD (vừa lấy của Uyển) và 5.000 USD (15.000 USD tương đương 300 triệu đồng) xuống chiếu bạc. Ngay tức khắc, Thân chụp lấy hai cọc tiền rồi cùng Uyển rời khỏi khách sạn. Còn lại Danh, Phương và ông C. trong phòng, Phương lớn tiếng đề nghị ông C. ghi giấy nợ, nếu không sẽ cắt lỗ tai ông C. ngay bây giờ. Trước sự đe dọa đó, ông C. không còn cách nào khác, đành phải viết giấy mượn nợ 300 triệu đồng thì mới được bước ra khỏi phòng.Sáng hôm sau, Phương liên tục điện thoại buộc ông C. phải trả tiền ngay, nếu không y sẽ cho đàn em đến công ty quậy phá và chặt tay, chân ông C. Biết gặp phải giang hồ, ông C. thương lượng sẽ trả trước cho Phương 100 triệu đồng, sau đó đến cơ quan công an trình báo. Ngày 6.1.2010, Phương đến quán cà phê Gió Bắc (phường 6, Q.3) để lấy 100 triệu đồng từ tay ông C. thì bị các trinh sát Đội 2, PC45, Công an TP.HCM ập vào bắt quả tang.Tổng cộng, nhóm Phương đã thực hiện trót lọt 4 vụ, chiếm đoạt 188 triệu đồng và 3.300 USD của các bị hại cũng bằng cách “giăng bẫy” tổ chức đánh bạc rồi giả vờ đi ra ngoài có việc, sau đó nhờ nạn nhân đánh giùm vài ván rồi ép nạn nhân phải trả tiền thua bạc.Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện một đối tượng trong số này là Vòng Cún Dưỡng đã từng tham gia vào đường dây làm giả giấy tờ. Dưỡng khai, vào khoảng đầu năm 2009, y có quen với một đối tượng tên Thanh tạm trú ở Q.12, TP.HCM. Do biết Thanh làm giấy tờ giả nên Dưỡng đứng ra nhận hồ sơ của khách có nhu cầu làm giả giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, bằng cấp… với giá 400.000 đồng/giấy, Dưỡng hưởng lợi 100.000 đồng/giấy.Theo Lê Nga (TNO)