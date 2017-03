Dân câu đổ về kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ hưu trí ngụ quận Tân Bình, cho biết: “Đều đặn buổi sáng và buổi chiều hằng ngày, tôi cùng những người bạn già gần nhà ra cầu số 1 câu cá. Trước kia cá câu được chủ yếu là cá trê nhưng gần đây đã câu được nhiều cá rô. Việc cá rô xuất hiện chứng tỏ dòng kênh đã giảm dần ô nhiễm”.

Theo anh Phan Văn Yên, chủ một cơ sở sửa xe gần cầu số 5, trước đây xong việc là cả nhóm chỉ uống bia, rượu cho vui. Gần đây, thấy kênh có nhiều cá nên chiều nào cả nhóm cũng mang cần ra câu giải trí, giảm bớt thời gian nhậu nhẹt.

Ngoài những người câu cá giải trí, dân câu chuyên nghiệp cũng bắt đầu đổ về đây. Anh Phan Hoàng Chi cho biết do mê câu cá từ nhỏ nên cuối tuần anh hay đi câu ở tận Long An hay hồ Trị An. Gần đây, do thấy cá rô đã xuất hiện nhiều ở kênh Nhiêu Lộc nên anh cùng nhóm bạn ra đây câu, ít phải đi xa như trước mà vẫn giữ được thú đam mê.

Vừa thả mồi được 10 phút, cậu bé này đã thu được chiến lợi phẩm đầu tiên. Ảnh: M.HIẾU

Từ tháng 7-2012, Ban Quản lý Dự án Vệ sinh Môi trường TP.HCM đã vận hành trạm bơm công suất 64.000 m3/giờ (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh). Toàn bộ nước thải sinh hoạt của khoảng 1,2 triệu dân các quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình không còn đổ trực tiếp ra kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mà sẽ được thu gom vào hệ thống cống bao 3.000 mm (dài gần 9 km, chạy dọc con kênh) để đưa về trạm bơm. Tại trạm bơm có cửa lược rác và nước thải tiếp tục được khử mùi trước khi bơm ra sông.

MINH HIẾU