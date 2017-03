Dân đảo Lý Sơn hối hả đón Tết Ất Mùi

Chợ huyện Lý Sơn những ngày cuối năm âm lịch luôn nhộn nhịp, cảnh mua bán huyên náo từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya. Ngoài những mặt hàng thiết yếu phục vụ trong ba ngày tết, ai ai cũng muốn chọn cho gia đình mình những chậu hoa đẹp nhất để chơi vào dịp tết đến xuân về.





Người dân đảo mua hoa về chưng Tết. Ảnh: Phạm Mịnh

Vừa chọn mua chậu cúc vàng được tư thương chuyển từ đất liền ra đảo. Chị Mai Thị Thư, một nông dân trồng tỏi ở thôn Đông xã An Hải hồ hởi cho biết, việc mua sắm tết của gia đình chị đã tương đối hoàn tất. Tết năm nay người dân trên đảo ăn tết to hơn, rôm rả hơn, bởi vụ tỏi đông uxân đang trong thời kỳ sắp cho thu hoạch dự báo sẽ “ thắng lớn”. Ngoài ra ngư dân làm biển cũng được mùa cá cuối năm nên nhà nào cũng sắm tết to.

"Ngoài bánh trái, heo gà . . . thì mỗi gia đình dù đủ ăn hay đứt bữa cũng phải sắm cho gia đình mình vài chậu hoa chơi tết. Giàu thì chơi mai chơi đào, nghèo thì hoa cúc, hoa vạn thọ, đó là truyền thống của người dân đất đảo. Vụ tỏi sắp tới cho thu hoạch trên 2 tấn tỏi tươi, với giá như hiện nay thì cầm chắc trên trăm triệu đồng nên tết này gia đình chị ăn tết vui vẻ, đầm ấm”, chị Thư bộc bạch.

Còn ngư dân Lê Văn Dư, chủ tàu cá QNg 96164 TS- ở thôn Đông xã An Vĩnh thì bày tỏ: "Cũng như mọi năm, tết năm nay gia đình anh bỏ ra trên 20 triệu đồng để sắm tết, đó là chưa kể tiền sắm quần áo, giày dép cho sắp nhỏ. Làm gì thì làm, Tết đến Xuân về, mỗi gia đình chủ tàu phải sắm cho mình vài chậu hoa tết, đón xuân mới mà thiếu hoa xuân là không thể".

Theo anh Dư, mùa biển vừa qua, tàu của anh cho thu nhập trên 4 tỷ đồng.Trừ các khoản chi phí, 13 lao động đi trên tàu mỗi người còn cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Riêng anh phần tàu, phần bạn cho thu nhập trên 1 tỷ, do đó, việc nghỉ ngơi đón tết vui xuân của ngư dân phải đầy đủ, bù thời gian quanh năm vất vả làm ăn trên biển.

Không riêng gì gia đình chị Thư và thuyền trưởng Dư mà phần lớn người dân trên đảo Lý Sơn đều tất bật mua sắm tết cho gia đình mình từ rất sớm, bởi theo quan niệm của người dân trên đảo chào đón Xuân mới nhà nhà, người người đều no đủ, với mong muốn một năm mới bớt đi nỗi vất vả nhọc nhằn, cuộc sống sẽ sung túc hơn.