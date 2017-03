Dân dùng acid, bình khí tấn công người cưỡng chế

Một nhóm khoảng 10 người đã dùng dao, acid và cho nổ bình khí nén để tấn công lực lượng cưỡng chế làm nhiều người bị thương.

Theo thống kê từ BV Đa khoa Thạnh Hóa, có ít nhất 20 cán bộ tham gia đoàn cưỡng chế bị tấn công bị thương với nhiều mức độ, trong đó có hai cảnh sát cơ động bị đâm bằng vật nhọn. Ngoài ra, một phụ nữ đã hắt ca acid vào lưng Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Công an xã Thạnh An, khiến anh bị bỏng phần lưng phải chuyển đến BV Đa khoa Long An, sau đó chuyển đến BV Chợ Rẫy điều trị. Thông tin từ BV Chợ Rẫy chiều 14-4 cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Thủy (Long An) bị bỏng lưng, ngực và tay, khoảng 18% toàn thân. Một nạn nhân khác được chuyển đến BV 30-4.

Ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa, cho biết sau khi lực lượng chức năng khống chế một số người quá khích thì tình hình đã ổn định. Ngoài ra, một số người tham gia tấn công đoàn cưỡng chế đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Dự kiến hôm nay (15-4), tỉnh Long An sẽ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc.

Được biết dự án công trình bờ kè thị trấn Thạnh Hóa thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư và tỉnh Long An thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc thu hồi đất gặp trở ngại do một vài hộ không đồng ý với mức giá bồi thường.

HOÀNG NAM