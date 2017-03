Đàn em “trùm giang hồ” Võ Hoàng Điệp lãnh án

Ngày 24-1-2013, “trùm giang hồ” Võ Hoàng Điệp (đã bị công an bắn chết) mặc quân phục sĩ quan quân đội, lái ô tô chở đàn em là Tùng, Thủy và Tâm (chưa rõ lai lịch) mang theo roi điện, dây dù, băng keo từ huyện Định Quán (Đồng Nai) đến thị xã Dĩ An (Bình Dương) thuê ô tô nhằm cướp tài sản. Nhóm của Điệp đã thuê anh Nguyễn Minh Thành (ngụ phường Dĩ An) chở đi Định Quán với giá 1,5 triệu đồng. Tới huyện Trảng Bom, chúng đã đánh, trói tay, dùng băng keo dán miệng, dán mắt rồi quẳng anh Thành xuống đường để cướp chiếc xe bảy chỗ, 1,2 triệu đồng, hai điện thoại di động và nhiều giấy tờ cá nhân.





Ba bị cáo “đàn em” của Võ Hoàng Điệp lĩnh án. Ảnh: V.NGỌC

Chiều 2-2-2013, Điệp đi ô tô gắn biển số giả chở Tùng, Tâm, Lai đi bắt cóc anh Nguyễn Văn Ngọc (ngụ huyện Vĩnh Cửu) để tống tiền. 21 giờ cùng ngày, thấy anh Ngọc đi xe máy về nhà, Điệp lái xe ép anh này ngã xuống đường để đàn em uy hiếp, khống chế anh Ngọc lên ô tô rồi dùng dây trói lại, dùng băng keo dán miệng. Còn Tùng lấy chiếc xe của nạn nhân mang đi cất giấu. Trên đường đi, Tâm lục soát lấy 50 triệu đồng và hai chiếc điện thoại của anh Ngọc đưa cho Điệp. Sau đó bọn chúng đánh đập ép anh Ngọc phải đưa 500 triệu đồng mới tha. Anh Ngọc điện thoại cho vợ đi mượn được 400 triệu đồng. Điệp yêu cầu vợ anh Ngọc mang tới Công viên 30-4 chờ giao dịch. Biết chồng đang bị bắt cóc tống tiền, vợ anh Ngọc đã trình báo công an. Để tránh bị công an phát hiện, Điệp thuê một chiếc taixi chở Tùng, Lai đi trước đến điểm hẹn lấy tiền. Khi Tùng và Lai đang nhận tiền của gia đình anh Ngọc thì bị công an bao vây, bắt giữ. Thấy vậy, Điệp lái xe chở Tâm và anh Ngọc bỏ chạy. Tới vườn cao su xã Suối Tre (thị xã Long Khánh) Điệp đã quẳng anh Ngọc xuống đường để tiếp tục lẩn trốn.

Sau khi hành tung bị lộ, Điệp dùng chiếc ô tô cướp được của anh Thành, thay biển số giả để tiếp tục làm phương tiện đi lại. Tối 29-5-2013, Điệp chạy ô tô về nhà bạn gái ở xã Phú Ngọc (Định Quán) thì bị công an tỉnh Đồng Nai bao vây. Điệp dùng súng bắn trả thì bị cảnh sát nổ súng bắn chết.

VĂN NGỌC