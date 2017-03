Dân không đi đường vẫn phải trả phí

Không đầu tư đồng thời tuyến cũ và tuyến mới để thu phí Để khắc phục những hạn chế trên, Bộ GTVT cần phải rà soát, đánh giá và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư nhằm phù hợp với thực tiễn, tạo khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và thuận lợi trong triển khai dự án. Tuyệt đối không đầu tư đồng thời tuyến cũ và tuyến mới để thu phí trên tuyến cũ hoặc thu phí trên cả hai tuyến. Đối với những tuyến quốc lộ hiện hữu, các địa phương khi có ý kiến về vị trí trạm thu phí và chủ trương đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng BOT thì cần lấy ý kiến các tổ chức xã hội, người dân thường xuyên qua lại trạm thu phí để đảm bảo sự đồng thuận… Đặc biệt nhà đầu tư phải quyết toán xong mới được phép thu phí… Bên cạnh đó, Nhà nước sẽ đứng ra thực hiện lập dự án khả thi sau đó mới đưa ra đấu thầu rộng rãi. Thứ trưởng Bộ GTVT NGUYỄN NHẬT Cần cơ chế giám sát doanh thu BOT Sắp tới cần phải có cơ chế kiểm soát doanh thu vì nó quyết định thời gian thu phí. Gần đây, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giám sát tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ thấy doanh thu trong ngày có sự giám sát của cơ quan chức năng cao hơn nửa tỉ đồng so với doanh thu mà doanh nghiệp báo cáo... Để kiểm soát được doanh thu này cần sớm thực hiện thu phí không dừng. Và các dữ liệu phải được truyền về máy chủ đặt tại cơ quan nhà nước thì mới đảm bảo được việc thu phí trung thực, công khai. Ông NGÔ VĂN QUÝ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành IV Tiêu điểm Nhiều dự án phải rút ngắn thời gian thu phí Kiểm toán Nhà nước vừa có kết luận thanh tra nhiều dự án BOT, qua đó yêu cầu các chủ đầu tư BOT cầu Cổ Chiên (Trà Vinh) giảm thời gian thu phí năm năm năm tháng. Yêu cầu một dự án trên quốc lộ 19 được kiến nghị giảm bảy năm bảy tháng và một dự án BOT ở khu vực Tây Nguyên được kiến nghị giảm thời gian thu phí đến 10 năm... Nguyên nhân do giá trị đầu tư thấp hơn nhiều so với tổng mức đầu tư.